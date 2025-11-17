Irina Bach: Im Glanze des warmen Lichtes

„Im Glanz des warmen Lichtes“, das neueste Werk von Irina Bach, enthält eine faszinierende Glaubensbiografie, die besonders durch ihre große Offenheit beeindruckt, mit der sie den Leser an ihrer Lebensreise teilhaben lässt.

Werbung

Die Autorin spannt den Bogen von ihrer vom christlichen Glauben geprägten Kindheit, dessen Verlust im katholischen Lehrerinnenseminar, den Umwegen über die Esoterik und des Buddhismus, bis zum Wiederfinden des christlichen Glaubens im Hier und Jetzt. Schon die Biografie von Irina Bach als solche fesselt. Denn als Leser möchte man wissen, wie es im Leben der Schriftstellerin weitergeht und legt ungern ihr Buch zur Seite.

Ein besonderes „Schmankerl“ findet sich jeweils am Ende von jedem Kapitel. Dort wendet sich Irina Bach monologhaft an Gott und spricht mit ihm noch einmal, nun quasi im Rückblick über die vorangegangenen Ereignisse ihres Lebens. Dies ist schwer in Worte zu fassen, man muss es einfach lesen. Abgerundet wird das jeweilige Kapitel im Anschluss durch ein auch literarisch ansprechendes kurzes Gebet.

Die Glaubensbiografie der Autorin, man könnte von ihr sagen „ein Kind der 68er“, fasziniert und fesselt den Leser gerade, weil es sich bei Irina Bach um eine Frau unserer Zeit handelt, mit Brüchen und schmerzlichen Herausforderungen im Leben und der Suche nach Gott. Diese gipfelt am Ende in der Erkenntnis, dass Gott letztlich doch immer in ihrem Leben präsent war, auch in Zeiten, in denen ER ihr fern bzw. abwesend schien.

Die Lektüre dieses Buches ist folglich nicht nur Christen, sondern gerade auch dem modernen, nach Glauben suchenden Menschen zu empfehlen.

von Doris Gehrke

Keine Leseprobe verfügbar