Jesus.de unterstützen!
Verlag: Rediroma Verlag
Seitenzahl: 228
ISBN: 978-3-98885-973-0

Jetzt bestellen >

Irina Bach: Im Glanze des warmen Lichtes

„Im Glanz des warmen Lichtes“, das neueste Werk von Irina Bach, enthält eine faszinierende Glaubensbiografie, die besonders durch ihre große Offenheit beeindruckt, mit der sie den Leser an ihrer Lebensreise teilhaben lässt.

Werbung

Die Autorin spannt den Bogen von ihrer vom christlichen Glauben geprägten Kindheit, dessen Verlust im katholischen Lehrerinnenseminar, den Umwegen über die Esoterik und des Buddhismus, bis zum Wiederfinden des christlichen Glaubens im Hier und Jetzt. Schon die Biografie von Irina Bach als solche fesselt. Denn als Leser möchte man wissen, wie es im Leben der Schriftstellerin weitergeht und legt ungern ihr Buch zur Seite.

Ein besonderes „Schmankerl“ findet sich jeweils am Ende von jedem Kapitel. Dort wendet sich Irina Bach monologhaft an Gott und spricht mit ihm noch einmal, nun quasi im Rückblick über die vorangegangenen Ereignisse ihres Lebens. Dies ist schwer in Worte zu fassen, man muss es einfach lesen. Abgerundet wird das jeweilige Kapitel im Anschluss durch ein auch literarisch ansprechendes kurzes Gebet.

Die Glaubensbiografie der Autorin, man könnte von ihr sagen „ein Kind der 68er“, fasziniert und fesselt den Leser gerade, weil es sich bei Irina Bach um eine Frau unserer Zeit handelt, mit Brüchen und schmerzlichen Herausforderungen im Leben und der Suche nach Gott. Diese gipfelt am Ende in der Erkenntnis, dass Gott letztlich doch immer in ihrem Leben präsent war, auch in Zeiten, in denen ER ihr fern bzw. abwesend schien.

Die Lektüre dieses Buches ist folglich nicht nur Christen, sondern gerade auch dem modernen, nach Glauben suchenden Menschen zu empfehlen.

von Doris Gehrke

Keine Leseprobe verfügbar

ZUSAMMENFASSUNG

Ein immens starkes Glaubenszeugnis! Diese Glaubensbiografie ist absolut lesenswert, sozusagen ein „must have“.
5

Du hast Lust zu lesen? Dann bewirb dich für unser Team der ehrenamtlichen Rezensenten.

Mehr Büchertipps

>> Alle Büchertipps <<

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Ein immens starkes Glaubenszeugnis! Diese Glaubensbiografie ist absolut lesenswert, sozusagen ein „must have“.Irina Bach: Im Glanze des warmen Lichtes

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.