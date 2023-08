Jakobus Geiger: Wege ins Schweigen

Die christliche Kontemplation erfreut sich seit vielen Jahren großer Nachfrage. Jakobus Geiger, Mönch der Abtei Münsterschwarzach, beschäftigt sich seit langem mit diesem Thema und gibt Kurse dazu. Das Buch „Wege ins Schweigen“ sammelt die Erkenntnisse seiner Arbeit.

Geiger sieht im Schweigen, in der Stille ein Angebot Gottes, seine Stimme wahrzunehmen. Und das ohne jeden Druck. Es muss nichts geschehen. Nein, in aller Offenheit und Freiheit darf ich Gottes Geist „wehen lassen, wo ER will“.

Durchgehend spricht Geiger von Übung. Aber nicht in dem Sinne, dass ich mich bemühen und anstrengen muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vielmehr geht es darum, sich selbst absichtslos zu vergessen und nichts mehr haben oder erreichen zu wollen. Das ist die befreiende Botschaft, die unseren Weg in die Stille ausmachen soll.

Was ist Kontemplation? Geiger meint: Beziehung aufnehmen, mit dem göttlichen Geheimnis in Kontakt treten und sich von davon wandeln, leiten und heilen lassen. Es ist Gebet. Mit Worten, aber auch ohne Worte. Verweilen in Gottes Gegenwart, seiner Nähe und Liebe.

Kontemplation ist laut Geiger kein geistliches Wellness-Programm. Denn Gott ist nicht das angenehme Gefühl, das ich (manchmal) habe, sondern er bleibt das Geheimnis jenseits der emotionalen Empfindungen. Kontemplation beginnt damit, dass ich mich willentlich darauf einlassen und in den Versenkungszustand finde. In der Gegenwart ankommen. Es geht nur darum, was jetzt ist, nicht was war oder sein wird.

Dorthin zu gelangen, ist nicht einfach. Unser Verstand sagt uns laut Geiger schnell: Das ist gefährlich, das führt zu nichts, das tut dir nicht gut. Erst wenn wir dranbleiben, erfahren wir eine ungeahnte Geborgenheit. Ruhe und Frieden breiten sich aus.

Der Weg in die Stille hat mit Achtsamkeit, Wachsein zu tun, weniger mit Konzentration. Diese wäre dem kontemplativen Leben eher abträglich. Um im Zustand der Versenkung anzukommen, bedarf es monate- oder jahrelanger Übung. Jakobus Geiger will die Leserinnen und Leser mit seinem Buch auf dem Weg dorthin begleiten.

Von Wilfried Dölker