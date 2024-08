Jess Connolly & Hayley Morgan: Geliebt. Mit allen Ecken und Kanten

Geliebt zu werden, mit allen Ecken und Kanten – wer wünscht sich das nicht? Daher wird die Leserin schon in der Widmung am Anfang des Buches direkt angesprochen und mit folgenden Worten ermutigt: „Dieses Buch ist für dich. Als Tochter des Königs bist du immer genug und nie zu viel“. Mit ihrem Buch möchten die Autorinnen dazu ermutigen, dieses zu glauben und zu leben.

Im Vorwort des Werkes, welches von Renate Hübsch aus dem Englischen übersetzt wurde, porträtieren sich die beiden Autorinnen gegenseitig: Die Angst der Einen, ihren Mitmenschen zu viel zu werden und das Gefühl der Anderen, nicht genug zu tun. Wahrscheinlich kennt wohl jede Frau eine oder sogar zwei dieser Stimmen in ihrem Inneren.

Insgesamt 100 Andachten beschäftigen sich je zur Hälfte mit diesen beiden Gefühlen. Jeder Gedankenanstoß beginnt mit einem oder zwei Versen aus der Bibel und ist im Schnitt drei Seiten lang, ist also schnell zu lesen oder kann für einen kurzen Impuls in einer Gruppe verwendet werden. Eine zentrale Aussage wird jeweils, wie auch die Bibelverse, farblich hervorgehoben und sticht somit ins Auge. Die Inhalte der Texte nehmen deutlich Bezug auf Gottes Wort.

Die Kurzandachten können so gewählt werden, wie es einem beliebt und sind nicht an eine feste Reihenfolge gebunden. Beispielhaft hier: „Du bist immer genug, auch … wenn du Fehler machst / wenn du Menschen enttäuschst / wenn du Nein sagen musst.“

„Du bist nie zu viel, auch nicht, wenn du … nah am Wasser gebaut bist / zu viel redest / zum Grübeln neigst.“

Geschrieben ist das Buch speziell für Frauen – die schöne Gestaltung des Covers spricht wohl auch eher diese an – aber inhaltlich ist es sicherlich genauso für Männer geeignet. Das Andachtsbuch ist das, was es sein möchte: eine schnelle Ermutigung. Jede und jeder wird sich in mehreren der Impulse wiederfinden!

Von Birgit Graf

