Johannes – Das Evangelium der Liebe, Wahrheit und Ewigkeit

Das Coffee Table Book „Johannes“ lädt Leserinnen und Leser ein, das bekannte Evangelium neu zu entdecken. Das Buch ist qualitativ hochwertig und wunderschön gestaltet. Auf 112 Seiten finden sich der Text des Johannesevangeliums sowie passende Fotos. Einzelne Bibelverse sind jeweils hervorgehoben und grafisch aufbereitet.

Werbung

Die liebevolle Gestaltung motiviert dazu, sich beim Bibellesen Zeit zu nehmen und die Verse und Bilder in Ruhe auf sich wirken zu lassen – beim Kaffeetrinken, am Abend vor dem Schlafengehen oder zwischendurch im Alltag. Die Neues-Leben-Übersetzung ist alltagsnah und gut verständlich.

Ein empfehlenswertes Buch für alle, die schöne Gestaltung mögen und Lust darauf haben, das Johannesevangelium neu zu entdecken. Das Buch eignet sich auch super als Geschenk: für Freunde und Familie oder für Menschen, die bisher wenig in der Bibel gelesen haben und damit anfangen möchten.

Von Malin Georg

Leseprobe (PDF)