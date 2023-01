Lukas Gotter: Wie im Himmel so auf jeden Fall

Das Königreich Gottes – selbst Christen haben nur eine vage Vorstellung von seiner Bedeutung. Was ist das Reich Gottes und welche Auswirkungen hat es auf uns und auf die Welt? Warum spricht Jesus von der guten Nachricht des Reiches Gottes? In diesem informativen Buch begegnet die Theologie der Praxis. Denn am Ende geht es beim Königreich Gottes um jeden Einzelnen, für den es neue Perspektiven schafft.

Werbung

Wenn Jesus sagt, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist, sollten wir dann als Christen nicht öfters darüber reden? Aber dazu brauchen wir ein fundiertes Wissen. Dieses Wissen wird in diesem Buch recht umfassend geliefert. Der Autor Lukas Gotter – evangelischer Pastor in Halle – nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine Entdeckungsreise. Er versucht herauszufinden, was es mit dem Königreich Gottes so auf sich hat. Es ist eine Reise zu unserer eigenen Berufung als Christen und zur Kernbotschaft Jesu.

Aus jeder Zeile der 14 Kapitel dieses Buches spricht die Begeisterung des Autors für Jesus. Immer wieder lockert er theologische Statements mit persönlichen Erlebnissen auf und schildert seine privaten Glaubenserfahrungen. Seine Beschreibungen sind so plastisch, dass der Leser zum Beispiel die Natur förmlich vor Augen sieht.

Lukas Gotter schreibt wie er redet: frei von der Leber weg, einfach und humorvoll. Immer wieder spricht er die Leserinnen und Leser persönlich an. Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und ausgesprochen vielseitig. Zum einen definiert Gotter Begriffe wie Frieden, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Zum anderen setzt er die Bibelzitate in ihren geschichtlichen Kontext und erklärt die Bedeutung der Gebote bzw. der Tora.

Ein großes Kapitel beinhaltet die Auslegung und Bedeutung der Gleichnisse im Zusammenhang mit dem Reich Gottes. Er schreibt über das Gebet „Vater Unser“, die Bergpredigt, das Alte Testament sowie die Bedeutung des Kreuzestodes von Jesus. Nach der Lektüre dieses Buches verfügen die Leserinnen und Leser über ein fundiertes Wissen über das Reich Gottes. Es motiviert, in diesem Königreich zu leben und Jesus wirklich nachzufolgen. Das Buch richtet sich somit vor allem an Christen aller Altersgruppen, auch Jugendliche.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)