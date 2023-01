Manfred Siebald: Du bist zu Hause

In diesem kleinen Büchlein werden Geschichten erzählt, die es in sich haben. Bei manchen liebevoll erzählten Kurzgeschichten ist auf den ersten Blick kein direkter Bezug zu Gott, zum Glauben vorhanden. Dann aber bemerkt man, wie tiefgründig die Erzählung ist. Aus dem Alltäglichen heraus wird auf das verwiesen, was Gott für uns Menschen in Ewigkeit gedacht hat. Das fordert das eigene Denken heraus.

„Du bist zu Hause“ ist zum Verschenken geeignet. An Freunde und Bekannte und besonders auch an Menschen, die nichts oder wenig mit dem Glauben am Hut haben.

Es gelingt Manfred Siebald, die Leserin und den Leser mit jeder Geschichte zu überraschen und neue Aspekte des Glaubens anzusprechen. Und das in einer Sprache, die gut verständlich und treffend ist.

Von Wilfried Dölker

Leseprobe (PDF)