Manuel Schmid: Gott hat (k)einen Plan für dein Leben

In der westlichen Welt leben wir in einer Multioptionsgesellschaft. Um uns herum herrscht internationale, religiöse und sexuelle Vielfalt. Selbst im christlichen Bereich gibt es die unterschiedlichsten christlichen Glaubensrichtungen. So stellen wir uns die Fragen: Welchen Beruf soll ich wählen, welchen Wohnort, welchen Partner, welche Gemeinde? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist, wenn ich im Reich der 1000 Möglichkeiten irgendwo falsch abbiege? Habe ich dann alles vermasselt? Straft mich Gott mit Misserfolgen, Niederlagen und Krankheit? Oder hat Gott gar keinen fertigen Plan für mein Leben und die Not gehört einfach zum Leben dazu?

In diesem Buch, das aus einer Predigtreihe während seiner 15-jährigen Tätigkeit als Pastor am ICF Basel entstand, geht Manuel Schmid genau diesen Fragen nach. Drei aufeinander aufbauende Kapitel, unterbrochen von sieben tiefer gehenden theologischen Abhandlungen, die auch separat gelesen werden können, beschäftigen sich mit Glaubensüberzeugungen wie: Weiß und kann Gott alles? Ändert Gott seine Meinung? Ist Gott zuverlässig und wer ist für welche Handlungen verantwortlich? Dabei endet jedes Kapitel mit „Just do it“ – sehr persönlichen und interessanten Fragen zum Reflektieren, Weiterdenken und Diskutieren.

Der Autor hat sich in seiner Dissertation intensiv mit dem „offenen Theismus“ auseinandergesetzt. Das prägt auch dieses Buch. Offener Theismus versucht das Unerklärliche zu erklären – die Beziehung zwischen der Vorhersehung Gottes und dem freien Willen des Menschen. Dabei negiert er die völlige Allwissenheit und Souveränität Gottes. Und manchmal habe ich den Eindruck, der Autor macht Gott dadurch klein und holt ihn in unsere Dimension herunter. Offener Theismus betont außerdem den freien Willen des Menschen im Gegenteil zum Calvinismus, der den Schwerpunkt auf Vorherbestimmung legt.

Schmid führt die Vorstellung, dass es nur einen Lebensweg für Christen gibt, ad absurdum. Das ist sehr befreiend. Es zeigt, dass Jesus uns auf einem Lebensweg begleitet, der gerade nicht vorgezeichnet ist, der gestaltet werden kann, bei dem der Mensch eigene Entscheidungen treffen kann und es mit Gott weitergeht, auch wenn falsche Entscheidungen getroffen wurden. Gott lässt uns Akteure sein in der Geschichte der Welt.

Immer wieder erzählt der Autor humorvoll und ehrlich von seinen Erlebnissen und Alltagsgeschichten von Bekannten – nicht nur strahlende Zeugnisse, sondern auch Niederlagen, Missgeschicke, Verluste. Und jederzeit ist Jesus an der Seite der Gläubigen.

Die Sprache des Autors würde ich nicht gerade als einfach bezeichnen. Er schreibt in längeren Sätzen und mit reichem Wortschatz. Dieses Buch ist besonders für junge Erwachsene geeignet, die sich viele Gedanken machen über ihren Glaubensweg. Auch in Kleingruppen kann es gut durchgearbeitet werden. Die drei übergeordneten Kapitel sind in 12 bis 14 Abschnitte unterteilt, von denen man aber einige zusammenfassen kann.

Von Brigitte Keune

