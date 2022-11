Martin Benz: Wenn der Glaube nicht mehr passt

„Was ist, wenn der Glaube nicht mehr funktioniert, keine Begeisterung mehr weckt, keine Antworten auf brennende Fragen bietet und in seiner Perspektive vor allem rückwärtsgewandt ist?“, fragt der Autor Martin Benz in der Einleitung. In seinem Buch möchte er Wege zeigen, den Glauben wieder neu zu beleben, aber auch anders zu leben.

Für ihn hat der konservativ-evangelikale Glaube nicht mehr gepasst. Gottesbild, Bibelverständnis, sexualethische Vorstellungen, Heuchelei und Unehrlichkeit, mangelnde Barmherzigkeit und Lieblosigkeit, Wahrheit, Kreuz, Erlösung und Verdammnis sind nur einige Punkte, mit denen der Autor sich in seinem Buch auseinandersetzt. Für ihn ist es schwierig, einen liebenden, einen gerechten, einen barmherzigen und einen zornigen, einen eifersüchtigen Gott unter einen Hut zu bringen.

Er schreibt: „Im Laufe dieses geistlichen Umzugs habe ich für mich entschieden, welche Glaubensüberzeugungen und auch Glaubenspraktiken ich entsorgen muss. Sie haben sich nicht bewährt, sie haben nie funktioniert. Manche Überzeugungen haben dem Leben einfach nicht standgehalten.“ Benz entwickelt eine übergeordnete biblische Ethik, die Barmherzigkeit, Liebe und die Würde des Menschen zum Prinzip hat. Nach dieser Ethik möchte er leben. Weg von einzelnen Geboten, die dem Menschen sagen, was er zu tun und zu lassen hat und hin zu eigenverantwortlichem Denken.

Insgesamt gibt das Buch viele wertvolle Hinweise. Die erste Hälfte des Buches hat mich begeistert. Es führt den Leser dazu, über seinen Glauben und seine Glaubensgrundsätze nachzudenken. Dann kommt ein langes Kapitel zum Thema Homosexualität, das der Autor unter dem Begriff „Neuordnungen – wenn Gott tut, was er nicht will“ einordnet. Das geschieht etwas willkürlich. Er stellt Homosexualität auf eine Stufe mit Nackt-gesehen-werden (Noah), Beischlaf während Menstruation (Gesetz), Ehescheidung, dem Wunsch Israels nach einem König und anderen Dingen, bei denen Gott Zugeständnisse machte, ohne es zu wollen.

Sehr gut und inspirierend sind die ethischen Prinzipien, die der Autor aufstellt: Entspricht mein Tun und Verhalten der Grundidee der zehn Gebote? Fördert mein Verhalten Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut? Bringt mein Verhalten Liebe zum Ausdruck? Ist mein Verhalten hilfreich und aufbauend? Stellt es Würde und Wertschätzung her? Zu jedem dieser Grundideen gibt es längere Abhandlungen.

Ich empfehle dieses Buch sehr aufmerksam und kritisch zu lesen. Wie Paulus im Thessalonicherbrief sagt: Prüfet alles und an dem Guten haltet fest.

Von Brigitte Keune

