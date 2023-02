Michael Herbst, Matthias Schneider & Felix Eiffler: Evangelium kommunizieren

Die 350 Seiten dieses Arbeitsbuches für Predigt und Gottesdienst in neun Schritten sind ein anspruchsvolles Pensum! „Evangelium kommunizieren“ meint nicht nur „Evangelium predigen“; das ist das Anliegen dieser „9 Schritte“.

Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die Pastorin oder der Pastor nicht einfach nur für die Predigt zuständig ist. Darauf kommen die Autoren in den verschiedenen Kapiteln immer wieder zurück: Predigt steht nicht frei im Raum, sondern in einer engen Beziehung zur Liturgie und anderen Faktoren.

Um diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, ist neben den beiden Theologen ein Kirchenmusiker am Buch beteiligt. Es ist nicht ganz einfach, den Stoff eines Studiensemesters (des Homiletisch-liturgischen Seminars an der Universität Greifswald) in einem Buch zusammenzufassen. In drei großen Abschnitten wird das Thema entfaltet.

Erster Teil: Hinführung. Hier geht es unter anderem um die Spannung „Gottes Wort und Menschenwort“ oder um „Predigt als Teil des Gottesdienstes“. Aus aktuellem Erleben wird kurz auf die mögliche Spannung zwischen analogen und digitalen Gottesdiensten eingegangen. Ein weiterer Abschnitt dieser Hinführung heißt „Das Handwerk erlernen und ausführen“.

Ein Zitat am Anfang fasst dies so zusammen: „Dieses Buch ist ein Versuch, den Weg der Vorbereitung zu beschreiben, den alle, die für Gottesdienste zuständig sind, immer wieder beschreiten.“ Hier wird schon ausgedrückt, dass es über die Predigt hinaus viele notwendige Verbindungen im Gottesdienst gibt, die eine wirksame Kommunikation des Evangeliums ermöglichen.

Zweiter Teil: Die Arbeitsschritte. Hier geht es zum Beispiel um persönliche Betrachtung, Exegese, homiletische Besinnung bis hin zu Rhetorik, Liturgie und Auftritt. Jedes Kapitel ist mit vielen Beispielen und Literaturhinweisen versehen, sodass jede und jeder Material für die persönliche Arbeit findet.

Dritter Teil: Gottesdienstnachgespräch – als „[…] eine Wertschätzung für die, die den Gottesdienst […] vorbereitet und mit der Gemeinde gefeiert haben.“

Von Monika Bahne

