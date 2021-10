Miranda & Noah Threlfall-Holmes: Mein Gebete-Experimentierbuch

Schon mal eine Minecraft-Kirche gebaut oder die Perlen des Lebens unter die Lupe genommen? Diese zwei Ideen stammen aus dem Gebete-Experimentier-Buch von Mutter und Sohn Threlfall-Holmes.

Entstanden ist die Lektüre als Familienprojekt, da der christliche Büchermarkt kaum Bücher für Jugendliche zum Thema Gebet bot. So entstand der Plan, dass die Autorin, die beruflich als Pfarrerin arbeitet, ihre Ideen zum Thema Gebet im Teenage Prayer-Experiment-Blog online stellt und ihr 13-jähriger Sohn Noah die Ideen testet und Feedback gibt. Der Blog fand großen Anklang und wurde von einzelnen Personen, aber auch kirchlichen Jugendgruppen, in ganz England verwendet.

Wichtig war der Autorin, dass das Buch Teenagern nichts „beibringt“, sondern sie ermutigt zu experimentieren und selbst auszuprobieren, wie sie dem lebendigen Gott im Gebet begegnen können. Leitfaden war dabei Psalm 34,8: „Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist.“

Das Buch bietet 18 Experimente, die ausprobiert werden können. Jedes Experiment ist in vier Teile gegliedert. Zunächst gibt es eine kurze Einleitung zur Gebets-Idee, in der erklärt wird, wie und warum diese Idee in der christlichen Tradition verwendet wird. Dann wird das Experiment selbst beschrieben, d.h. wie es funktioniert, was an Material benötigt wird und wo der Versuch durchgeführt werden sollte. Mit vorgegebenen Satzanfängen wie z.B. „So zu beten war für mich…“ oder „Am besten daran gefallen hat mir…“ kann im dritten Teil das eigene Feedback notiert werden. Außerdem kann überlegt werden, ob man beim nächsten Mal etwas anders machen würde. Abschließend folgen eine Rückmeldung von Noah mit einer Bewertung, bei der bis zu 10 Punkte vergeben werden konnten, und einige kurze Texte, wie andere Jugendliche den Vorschlag umgesetzt haben.

Die Ideen reichen vom Einrichten eines Gebetsverstecks über das Bauen von Lego-Bibelmodellen bis hin zu einer Nerf-Blaster-Beichte. Auch das Vaterunser wird genauer untersucht und es wird auf Atemübungen und Meditation eingegangen. Die Sprache des Buches ist leicht verständlich und die einzelnen Kapitel sind durch Illustrationen ansprechend gestaltet. So eignet sich das Buch sehr gut für junge Leute und zum Verschenken.

Von Natalie Freising

Leseprobe (PDF)