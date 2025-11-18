Jesus.de unterstützen!
Verlag: R. Brockhaus
Seitenzahl: 224
ISBN: 9783417241914

Jetzt bestellen >

Miriam Seeger, Tabea Tacke: Das Bibellesebuch zu 1. Mose

Zur Bibel gibt es unterschiedliche Zugänge: verschiedene Übersetzungen, Andachtsbücher, Kommentare, Lexika. Dieses Bibellesebuch ist eine gute Mischung aus allen, um einen umfassenden Überblick über das gesamte 1. Buch Mose zu erlangen. Die Autorinnen Miriam Seeger und Tabea Tacke erklären Zusammenhänge und versuchen Freude und Interesse am Bibellesen zu wecken – ein gutes Hilfsmittel, um den Zugang zu den Grundlagen der biblischen Geschichte zu bekommen. 

Das 224-seitige Buch ist sowohl ein Lesebuch als auch ein Arbeitsbuch. Jedes Kapitel bespricht rund 15 Bibelverse. Am Anfang steht immer eine kurze alltagsbezogene Einleitung zum Thema, die mit einer persönlichen Frage endet, wie zum Beispiel: Wo warst du unehrlich? Auf wen bist du neidisch? Fällt es dir leicht, dich zu entschuldigen? Durch diese Impulse wird ein Bezug zum täglichen Leben hergestellt und der Leser zum Nachdenken animiert.

Auch wenn der biblische Kontext immer beschrieben ist, ist es sinnvoll, den entsprechenden Textabschnitt vorher in der Bibel zu lesen und alles zu markieren, was auffällt. Die meisten Kapitel enthalten zusätzliche Begriffserklärungen, Bedeutung der Namen, historische Kontexte. Am Ende des Buches gibt es noch einige Seiten für eigene Notizen.

Das Buch lässt sich leicht lesen. Es eignet sich zum eigenen Studium genauso gut wie als Basis für eine Hauskreisgestaltung. Durch die reiche themenbezogene Bebilderung und die einfache Sprache kann es sogar mit Kindern durchgesprochen werden.

Ich fand das Buch sehr interessant und habe es mit Begeisterung gelesen. Besonders gut fand ich die zusätzlichen Informationen zu den Bibeltexten. Die Sonderseiten wie Karten, Stammbäume, Begriffserklärungen und Zusammenhänge sind sehr informativ und gut recherchiert. Da spürt man die theologische Ausbildung der Autorinnen.

von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)

Aha-Momente mit der Bibel

ZUSAMMENFASSUNG

Ein interessantes, informatives, abwechslungsreiches Studien- und Lesebuch. Gut geeignet zum Selbststudium und für Hauskreise.
5

Du hast Lust zu lesen? Dann bewirb dich für unser Team der ehrenamtlichen Rezensenten.

Mehr Büchertipps

>> Alle Büchertipps <<

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Ein interessantes, informatives, abwechslungsreiches Studien- und Lesebuch. Gut geeignet zum Selbststudium und für Hauskreise.Miriam Seeger, Tabea Tacke: Das Bibellesebuch zu 1. Mose

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.