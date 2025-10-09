Jesus.de unterstützen!
Verlag: SCM Hänssler Verlag
Seitenzahl: 112
ISBN: 9783775162593

Nicola Vollkommer: Rahab

Wem biblische Geschichten manchmal unnahbar erscheinen, dem RahabWie Gottes Liebe dem Leben Bedeutung gibt einen neuen, geweiteten Horizont. Vollkommer schafft es, mit biblischen Fakten und hinzugefügten Erzählungen den Mut und Glauben Rahabs in ein ganz neues Licht zu stellen.

Die Geschichte bleibt nicht nur bei der Rettung von zwei Spionen und der Eroberung Jerichos stehen; sie wird weiter gesponnen. Nach den „Wer?“ „Wie?“ „Wo?“ -Fragen, werden im Laufe es Buches auch die „Wieso?“ „Weshalb?“ und „Warum?“ -Fragen beantwortet.
Ganz simpel wird auf 112 Seiten die Geschichte einer Frau in Jericho erzählt, die überwältigt von den Werken eines fremden Gottes ist, und wie dieser Gott mit ihr im Kleinen eine große Geschichte geschrieben hat. In dem Trubel hat „ER“ aus einer geschäftstüchtigen Hure eine Glaubensheldin gemacht.

Die vierteilige Buchreihe von Nicola Vollkommer ist eine warmherzige Einladung, die Geschichten von vier Frauengestalten in der Bibel aus einem tieferen Blickwinkel zu sehen und Gottes Handschrift in jeglichen Nuancen zu erkennen.

von Deborah Link

Leseprobe (PDF)

ZUSAMMENFASSUNG

Wer zu der biblischen Geschichte von Rahab und der Eroberung Jerichos Kopfkino auf Papier haben möchte, sollte dieses Buch in Betracht ziehen.
5

