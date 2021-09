Rainer Harter: Radical Love

- Werbung -

„Im vorliegenden Buch geht es um die Frage, wie wir als Christen des 21. Jahrhunderts le­ben. Wie können wir die revolutionären Werte und die Kraft des Evangeliums von Jesus Chris­tus in eine Welt bringen, die sich immer schneller zu drehen scheint und in der die meisten Menschen nur ein Ziel haben: die Errei­chung materiellen Wohlstandes. Wie können wir wieder zu einer Bewegung werden, die einen positiven Sog erzeugt? Sodass wieder Menschen davon angezogen werden, die keinen Bezug mehr zum christli­chen Glauben haben. Was bedeutet es heute, Christ zu sein?“, schreibt Rainer Harter.

Angesichts der aktuellen Pandemie muss der Autor leider feststellen, dass sogar die Kir­che in eine Art Schockstarre geriet und Antworten auf eine Zeit wie diese ausblieben. Von einer hoffnungsvollen und ermutigenden Botschaft an die Menschen war wenig zu hören. Doch einige wenige Christen ergriffen die Chance, traten an die Öffentlichkeit und zeigten: Chris­ten sind in dieser Zeit nicht verzweifelt! Sie haben Hoffnung und geben diese weiter. Für Rainer Harter ist klar: Diese punktuellen Aufbrüche dürfen jetzt nicht aufhören, son­dern müssen sich zu einer Bewegung entwickeln. Diese soll das Christentum wieder neu in das Be­wusstsein der Menschen bringen und so eine Alternative zum materiell orientierten Le­bensstil bieten.

Wie aber geht „Nachfolge“ Jesu heute? Wie sieht der radikale Weg für jemanden aus, der mitten im Berufsleben steht? Wie können wir das Interesse der Menschen von heute we­cken, deren Aufmerksamkeitsspanne so extrem kurz ist? Dies sind einige der Fragen, die Rainer Harter in diesem Buch versucht zu beantworten. Er möchte den Leser mit auf eine Reise nehmen, die vom Gewöhnlichen zu einem echten Leben führen kann. Ein Leben, das viel abverlangt, aber auch ein Leben, welches eine große Belohnung verspricht.

In kurzen Einheiten werden die unterschiedlichsten Themen behandelt, die jeweils mit ei­nem Gebet abschließen. Es ist ein Arbeitsbuch und kann deshalb nicht zügig durchgele­sen werden, sondern jede Einheit verlangt Aufmerksamkeit und fordert zu neuen Entschei­dungen heraus. Allerdings ist es sehr ansprechend geschrieben und liest sich gut. Der Au­tor blickt auf eine fast vierzigjährige Erfahrung der Nachfolge Jesus zurück. Man spürt es seinen Ausführungen an, dass sein Herz für die Nachfolge Jesus schlägt und er noch viele von dieser Radikalität der Nachfolge überzeugen möchte.

Ganz praktisch wird es zum Ende des Buches, wo eine Woche der Einübung in die Nach­folge Jesu vorgestellt wird. Dabei werden auch konkrete Schritte für Neue im Glauben vorgestellt. Ich hätte mir an dieser Stelle gewünscht, dass der Hinweis gekommen wäre, sich unter Um­ständen mit erfahrenen Christen zu beraten oder zumindest zu besprechen. Es wird deutlich, dass Rainer Harter sein Buch sowohl für Neubekehrte als auch für Menschen versteht, die schon im Glaubensle­ben stehen.

Von Ingrid Bendel

