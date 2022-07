Rashmi Sirdeshpande: Good News

Das Buch will bewusst einen Kontrast zu all den negativen Schlagzeilen setzen, die tagtäglich auf uns einprasseln. Anhand von verschiedenen Bereichen wie Umwelt, Politik oder Gesundheit wird aufgezeigt, was sich in den letzten Jahren auf der Welt positiv verändert hat. In jedem Kapitel gibt es praktische Tipps, wie du selbst aktiv werden und die Welt verbessern kannst.

Werbung

Die leicht verständlichen und kompakten Texte sind übersichtlich und mit einem ansprechenden Design gestaltet. Mir fehlen an einigen Stellen die christliche Perspektive und die Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Ebenso vermisse ich in einigen Bereichen die Tiefe, da sich manche der beschriebenen Probleme nicht so leicht ändern lassen.

Von Vivien Schmitt