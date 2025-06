Sarah Marie: Nicht mehr & nicht weniger

Ein einfaches lila Blümchen an einem grünen Stängel in einer schlichten orangefarbenen Vase. Nicht mehr und nicht weniger – das Andachtsbuch von Autorin Sarah Marie besticht rein optisch durch die Grafik.

Sarah Marie schreibt viel, herzlich und am liebsten Gedichte. Dieses Werk, erschienen im SCM R. Brockhaus Verlag, ist entstanden nach einem halbjährigen England-Aufenthalt in einer Bibelschule. Unterwegs zur Selbstreflexion begriff die 25-Jährige, dass es die Stille Zeit war, in der sie Gott am nächsten kam. Eine Stunde morgens, in einer Bibliothek, mit einer Bibel und Gott, den sie in ihre Gedanken einlud. Bis die Gedanken ruhig wurden und die Gedichte sprudelten. Nicht mehr – und nicht weniger. Auf diese innere Reise, die, wie sie schreibt, lebensverändernd sein kann, möchte sie ihre Leserinnen und Leser mitnehmen. Dabei sind die Fragen zu den Texten aus dem Buch der Sprüche ein Leitfaden, um selbst zu denken, den Kontext zu lesen und „in der Weisheit Gottes zu wachsen.“

Es sei ein Prozess, brauche Zeit und die Bereitschaft des Herzens, sich von Gott berühren zu lassen. Das Potential, Herz und Seele der Leser zu berühren, haben die sorgfältig ausgewählten Impulsfragen und die persönlich verfassten Gedichte durchaus. Farbgebung, Layout und Schriftbild sind sehr angenehm und erfrischend jung. Das Buch hat also nicht weniger zu bieten als diesen Mehrwert: mehr von Gottes Wort, mehr gute Anregungen in der Stillen Zeit und mehr an hübscher Illustration. Einziges Manko: Die Schriftgröße ist zu klein.

Das Andachtsbuch ist ein wertvoller, stiller Begleiter für mindestens 31 Tage. Wer sich darauf einlässt und Gott durch dieses Buch ins Leben sprechen lässt, hat mehr und länger etwas davon.

Von Silke Meier

