Sarah Marie: „Ich will Gottes Liebe teilen“

Spoken-Word-Künstlerin Sarah Marie hadert mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt und möchte ihre Privilegien an andere weitergeben.

1. Was ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

Das verändert sich je nach Lebensphase. Ein Buch, dem ich mich aber schon immer verbunden fühle, ist Prediger. Ich kann die Worte des Autors hier so dolle nachempfinden: Der Frust über die Vergänglichkeit von allem – und die Freiheit, die das gleichzeitig schenkt.

2. Wenn Jesus bei dir zum Essen vorbeikäme, was würdest du kochen? Und worüber würdest du dich mit ihm unterhalten?

Vermutlich würde ich ein Preiselbeerhähnchen mit Spätzle zubereiten. Ich bin nämlich überhaupt keine gute Köchin, und das ist das einzige „besondere“ Essen, was mir immer gelingt 🙂 Mein Mann sagt, bei diesem Essen hätte er sich in mich verliebt! Und dann würde ich Jesus wahrscheinlich sehr, sehr viele Fragen stellen. Über die Welt – und den Himmel auch.

3. Was ist dein Zugang zu Gott?

Ich fühle mich Gott im Gebet am nächsten.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt dich in letzter Zeit? Warum?

Die Frage, warum die Menschen und Kinder auf dieser Erde mit so verschieden schweren Startbedingungen zurechtkommen müssen, beschäftigt mich seit langem. Es fühlt sich so ungerecht an – und ich ringe mit Gott sehr viel dazu. Ich weiß, dass sein Herz darüber bricht wie meins – und doch frage ich mich oft: Warum muss das so sein?

5. Wofür lebst du?

Ich glaube, dass mir viel gegeben ist, damit ich viel geben kann. Also lebe ich, um zu teilen: Worte, die Gott mir gibt, mit Menschen, die sie brauchen. Privilegien, die ich habe, will ich für die nutzen, denen sie noch fehlen. Und Gottes Liebe will ich teilen, mit allen, die sie noch nicht selber spüren können.

Sarah Marie ist Spoken Word Künstlerin und Autorin. Ihr aktuelles Buch „Nicht mehr und nicht weniger“ ist kürzlich im R.Brockhaus Verlag erschienen.

Link: Homepage von Sarah Marie

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben gestellt.