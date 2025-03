Serkan, Ronja Treibholz: Feuer der Barmherzigkeit – Ein Muslim begegnet Jesus

In Deutschland leben viele Menschen mit türkischen Wurzeln. Dabei fällt auf, dass sie ihren islamischen Glauben sehr unterschiedlich ausleben. Einige haben sich an die deutsche Kultur angepasst und praktizieren ihren Glauben weniger streng, während andere versuchen, alle religiösen Regeln genau einzuhalten. Doch wie nehmen türkischstämmige Muslime den christlichen Glauben wahr? Und was bedeutet es für einen Muslim, wenn er beginnt, sich mit Jesus zu beschäftigen?

Serkan, der Autor des Buches „Feuer der Barmherzigkeit“, wächst in einer liebevollen türkischen Familie auf. Dennoch hat er oft das Gefühl, den Erwartungen seiner Eltern und den Anforderungen des Islams nicht gerecht zu werden. Gleichzeitig schätzt er die aufopferungsvolle Liebe seines Vaters sehr und genießt das herzliche Familienleben.

Er versucht, sich von dem Druck, „immer nur liefern zu müssen“, abzulenken, indem er am Wochenende feiern geht. Dabei lernt er ein besonderes Mädchen kennen, das so von Jesus spricht, als würde sie ihn persönlich kennen. Diese Begegnung lässt Serkan nicht los, und er begibt sich auf die Suche nach Gott und nach diesem Jesus. Sein Leben beginnt sich zu verändern, entflammt von einem „Feuer der Barmherzigkeit“.

Die Geschichte Serkans ist spannend und aufschlussreich. Es ist interessant zu erfahren, wie der christliche Glaube von einem in Deutschland lebenden Muslim wahrgenommen wird. Die Reise zu einem persönlichen Glauben wird detailliert geschildert – mit mehreren Höhen und Tiefen. Die Beschreibungen dieses inneren Ringens geben wertvolle Einblicke in den islamischen Glauben. Besonders faszinierend ist der Vergleich zwischen Islam und Christentum in Bezug auf Themen wie die Gottesbeziehung und die Heilsgewissheit. Es wird außerdem deutlich, welche Einwände und Missverständnisse einem Muslim den Zugang zum christlichen Glauben erschweren können.

Besonders wertvoll ist, dass die Geschichte nicht mit Serkans Entscheidung für Jesus endet. Vielmehr beginnen nach diesem Schritt erst die eigentlichen Herausforderungen. Offen berichtet er von seinen Zweifeln und Konflikten. Dabei zieht sich das Thema von Gottes Barmherzigkeit wie ein roter Faden durch das Buch.

Die häufigen Zeitsprünge in der Erzählung erschweren teilweise das Lesen. Ein Erlebnis führt zu einem Rückblick, dann zur Gegenwart und schließlich wieder zurück zum ursprünglichen Ereignis – das kann verwirrend sein.

Persönlich stimme ich nicht allen moralischen Entscheidungen im Buch zu, aber das ist bei einem Lebensbericht wohl normal. Dennoch bewundere ich Serkans tiefe Liebe zu Jesus, für die er bereit ist, große persönliche Opfer zu bringen.

Von Marianne Müller

