Simon Wiebe: Preach – Dein Workbook fürs Predigen

Simon Wiebe predigt schon seit vielen Jahren. Dabei ist er beim Verfassen dieses Buchs erst 26 Jahre alt. Das Predigen ist etwas, das er leidenschaftlich gerne tut. Umso mehr wünscht er sich, dass Schluss ist mit langweiligen und nichtssagenden Predigten. In diesem Buch gibt er seinen Lesern wertvolles Handwerkszeug zur Verbesserung ihrer Predigtqualität an die Hand.

In neun Kapiteln führt der Autor den Leser von der Motivation über verschiedene Predigtmodelle bis hin zu praktischen Tipps. Dabei betont er die geistliche Dimension beim Verkündigen. So komme es vor allem auf die Vollmacht an, die von Gott geschenkt wird. Wichtig sind auch eine persönliche Seelenhygiene und eine gewissenhafte Vorbereitung. Der Autor fragt außerdem danach, was Menschen unserer heutigen Zeit anspricht, und er zeigt auf, wie wir beim Predigen von Jesus und von Paulus lernen können.

Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen erläutert Simon Wiebe mehrere Predigtstile, wie Text- und Themenpredigten, und weist auf verschiedene Predigtstrukturen hin. Dabei behandelt er auch praktische Fragen wie Gestik, Mimik und die Gefühlslage eines Predigers vor und nach der Predigt.

Dieses Buch ist ein Arbeitsbuch, was sich nicht nur an seinem großzügigen Rand zeigt, sondern auch an zahlreichen freien Zeilen, die Platz für persönliche Gedanken bieten. Die Gestaltung ist ansprechend und zeitgemäß. Beim Lesen spürt man deutlich, dass der Autor eine leidenschaftliche Hingabe für den Glauben hat, und sich an der Bibel orientieren möchte.

Die Gedanken dieses Buches passen sowohl in freikirchliche als auch landeskirchliche Kontexte und zielen vor allem auf Predigten, die auch kirchenferne Menschen ansprechen sollen.

Die Vielzahl der unterschiedlichen Ideen und Anregungen erinnert an ein Potpourri. Wie die Empfehlung des Autors viel zu lesen und zu forschen, um Ideen für die Predigt zu sammeln, ist auch dieses Buch eine Sammlung von Meinungen und Modellen. Hilfreich sind die ausführlichen Anmerkungen mit Hinweisen auf weitere nützliche Bücher. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist allerdings ein fehlendes persönliches Konzept, das als Vorbild und Orientierungshilfe für Anfänger dienen kann.

Von Marianne Müller