Steffen Cramer: Hubraumerweiterung

Ein Buch für technikbegeisterte Christen, die nicht gerne lesen. Obwohl eigentlich nur für Männer geschrieben, fand ich es als Frau auch sehr interessant und habe es mit Genuss gelesen. Dieses Buch soll ein Gegengewicht zu den vielen christlichen Büchern bilden, die vor allem für Frauen geschrieben wurden.

Werbung

Schon das Inhaltsverzeichnis besteht aus einer Collage mit typisch männlichen Bildern: Kerniger Mann mit Sturzhelm und Motorsäge, ölverschmierter Mann vor Tieflader, Bagger, Flugzeug, Baumarkt. In acht in sich abgeschlossenen Kapiteln erklärt Autor Steffen Cramer Glaubensprinzipien anhand von Motorschaden, Anhängerbetrieb und kaputten Getrieben. Dabei redet er absolut Klartext und fängt hammerhart an: Sünde bringt den ewigen Tod, egal ob klein oder groß – niemand kann sich selbst retten. Aber Gott hat seinen Sohn geopfert, um uns zu retten.

Hat „Mann“ das erst mal verdaut, geht der Autor den Fragen nach, was Zweck und das Ziel unseres Daseins als Christen ist und wie wir unser geistliches Leben am Laufen halten können. Auch der Mann in der Familie wird thematisiert. Als Frau fand ich besonders das Thema „männliche Identität“ interessant. Es beschäftigt sich mit der Frage, ob unsere Gottesdienste und Versammlungen zu weiblich ausgerichtet sind und die Männer da vielleicht ein wenig zu kurz kommen. Der Autor widmet sich der Frage, wie die Bedürfnisse, Stärken und Gaben der männlichen Christen besser berücksichtigt werden können.

Das Buch ist kurz, vielfältig, knackig, abwechslungsreich. Das Männliche ist sehr männlich. Der Autor kommt aus der Männerarbeit der Liebenzeller Mission und spricht aus eigener Erfahrung. Ich selbst fand die technischen Ausführungen sehr interessant. Die Erklärungen, wie ein Flugzeugtriebwerk funktioniert oder wie ein Fahrzeuggespann mit Anhänger gelenkt wird, waren extrem lehrreich. Die Verbindungen dieser Dinge zum Glaubensleben sind absolut verständlich und nachvollziehbar. Dabei belehrt der Autor nicht den Leser, sondern erzählt von seinen eigenen Schwächen und Schwierigkeiten. Er schreibt von Gottes Anspruch und seinen Erfahrungen im Leben, was sich nicht immer im Einklang befindet. Das ist ehrlich und macht Mut. Es tut gut zu sehen, dass auch Missionare der Liebenzeller Mission keine Superchristen sind.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)