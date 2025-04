Tabea Rompf: Das Spiel zwischen Licht und Schatten

Die Amerikanerin Margret (Maggie) Nelson wird als junge Frau mit Anfang 20 während des Zweiten Weltkrieges als Spionin über die Schweiz nach Deutschland eingeschleust. Sie arbeitet als Haushaltshilfe bei einem Kunsthändler, wird jedoch nach einem riskanten Einsatz enttarnt, verhaftet und gefoltert. Sie kommt frei, doch jetzt misstrauen ihr die eigenen Leute. Ihr Glaube an Gott gab ihr Kraft, die Haft und Folter zu überstehen, doch die Schmerzen und das Misstrauen ihr gegenüber führen Maggie in eine tiefe Glaubenskrise. Ihr Vertrauen in Gott ist zerbrochen und sie will sich auf eigene Faust zurück ins Leben kämpfen.

Tabea Rompf hat einen sehr angenehmen Schreibstil und vermittelt gleich zu Beginn schon eine eher diffuse Atmosphäre voller Spannung, sodass ich lange nicht wusste, wohin die Geschichte führen würde. Ich war immer wieder überrascht und manches Mal auch erschüttert über den Handlungsverlauf und konnte das Buch dadurch kaum zur Seite legen.

An diesem Buch haben mich verschiedene Aspekte enorm beeindruckt. Erstens, dass Tabea Rompf als sehr junge Autorin diese Lebensgeschichte vor dem Hintergrund unserer Nazivergangenheit aufrollt. Die geschichtlichen Umstände sind hervorragend recherchiert.

Dann, dass sie diese Geschichte dazu gebraucht, den Leserinnen und Lesern eine seelsorgerliche Hilfe an die Hand zu geben: Jedes der 6 Kapitel wird mit einem Bibelvers eingeleitet. Am Ende des Buches hat die Autorin zu jedem Kapitel wertvolle seelsorgerliche Ausführungen angehängt, die helfen, eigenen Fragen, Zweifeln und Schmerzen nachzugehen.

Und dann möchte ich die authentische Darstellung von Maggie und ihrer komplexen Beziehung zu Gott und ihrer Umwelt betonen. Die Autorin ist sehr geschickt darin, die Gefühlswelt der Protagonisten mit einer Stärke zu transportieren, dass man als Leser alle Emotionen miterlebt – auch ganz besonders die intensiv ausgearbeiteten seelischen Reaktion oder auch Befindlichkeiten der Protagonistin. Rundum kann ich nur sagen: ein bemerkenswertes, absolut empfehlenswertes, gelungenes Buch.



Ich danke Tabea Rompf für diesen tiefgründigen, ergreifenden und ganz besonderen Roman, der die Leserschaft näher zu Gott bringen möchte. Von Herzen empfehle ich ihn weiter und mache Mut, sich gerade auch den dunklen Momenten unseres bisherigen Lebens ehrlich zu stellen, damit Licht hineinkommen kann und wir verändert daraus hervorgehen können.

Von Ingrid Bendel

