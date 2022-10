Thomas Kröck & Heinrich Christian Rust: Fromm + Grün

Das vorliegende Buch der beiden Herausgeber beleuchtet die Frage, wie Gemeinden mit der Schöpfungsverantwortung umgehen.

Im ersten Teil des Buches stellt Thomas Kröck eine Studie vor, die auf einer Online-Umfrage sowie Gruppeninterviews beruht und vor allem die drei Gruppen „EKD“, „FeGs“ und „Gnadau“ unterscheidet. Dabei treten signifikante Unterschiede in der Bedeutung zutage, die Natur- und Klimaschutz zugeschrieben werden. Diese werden in einem weiteren Schritt mit Repräsentanten der drei untersuchten Gruppen diskutiert.

Die sachliche, zugleich aber engagierte Darstellung von Heinrich Christian Rust mit seinem Teil zu „Aspekten einer ökologischen Theologie, Ethik und Spiritualität“ hilft sich inhaltlich mit den Herausforderungen der Schöpfungsverantwortung zu befassen und nicht in ideologische Kämpfe, Aktionismus oder Moralismus abzudriften. Rust ist davon überzeugt, dass „durch eschatologische Hoffnungsperspektiven der Dialog mit umweltbewussten Menschen und Generationen an Substanz gewinnt.“ Spannend auch, wie er vorschlägt, das Missio-Dei-Konzept um die Komponenten „Frieden und Gerechtigkeit“ sowie „Bewahrung der Schöpfung“ zu erweitern, was an die „Five Marks of Mission“ der Church of England erinnert.

Als ein richtiges Highlight habe ich den dritten Teil des Buches erlebt. „Was wir tun können“ hebt auf konkreten Ideen und Projekten für die Arbeit in der Kirchengemeinde vor Ort ab. Fragen, wie Schöpfungsverantwortung im Gottesdienst, in Konfi-Gruppen oder bei kirchlichen Anschaffungen aussehen kann, werden durchbuchstabiert – ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben.

Natürlich kann man das Buch auch allein lesen. Dennoch bietet sich für dieses gesellschaftliche Thema, das Kontroversen hervorruft und wo ich manchmal auch anderer Meinung als die Autoren des Buches bin, der gemeinsame Austausch im Hauskreis, der Mitarbeiter-Runde oder der Gemeindeleitung an.

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)