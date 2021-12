Titus Müller: C. S. Lewis – Ein Leben in Briefen

Seiner Biografie in Briefen hat Titus Müller einen tabellarischen Lebens­lauf vorangestellt, einen knappen Überblick in Daten über das Leben von C. S. Lewis, dem Autor der weltbekannten Narnia-Reihe. Daran schließen sich die Briefe an. Am Ende des Bu­ches ergänzen kurze Biografien der Briefpartner sowie Anmerkungen zu den Briefen diese Aus­führungen, um dem Leser die Möglich­keit zu geben, die Zusammenhänge besser zu ver­stehen und in einen entsprechenden Kontext zu bringen. Für mich waren diese Anmerkun­gen sehr wichtig, da ich doch das ein oder andere Zitat oder Wort mal „nachschlagen“ musste.



Ich war erstaunt darüber, wie viel diese eher untypische Biografie in Briefform über den Schreiber aussagt. Der Leser gewinnt einen fast intimen Einblick in die Gedanken, Sorgen und Ängste des bekannten Autors, aber auch in seine Kritik, seine theologi­schen Standpunk­te, seine Leidenschaft für Bücher und später auch den Stellenwert seines Glaubens. C. S. Lewis war ein fleißiger Briefeschreiber an unterschiedlichste Personen wie Freunde, seinen Vater, seinen Bruder, Verwandte usw. In diesen Briefen kann man sein Wesen und seine Gedanken unzensiert lesen und gleichzeitig gewährt es auch einen ungefil­terten Einblick in sein privates Leben, sein Umfeld und seinen Humor.

- Advertisement -

C. S. Lewis war ja zunächst Agnostiker, vielleicht sogar Atheist, und kam erst später zum Glauben. Aus seinen Brie­fen spricht viel Weisheit, die es lohnt, gelesen zu werden. Seine philosophischen und auch tiefgründigen Gedanken über unterschiedlichste Themen fordern zum Nach­denken heraus und liefern so manche kostbare gedankliche „Perle“.



Ich habe eine Weile für das Buch gebraucht, da es aus mei­ner Sicht nicht wie ein Ro­man in einem Rutsch durchgelesen werden kann. Da ich nicht allzu sehr vertraut mit dem Leben von C. S. Lewis war, musste ich mehr oder weniger alle Fußnoten nachlesen, um den jeweiligen Text besser verstehen zu kön­nen. Das war etwas nervig, da es den Lesefluss hemmte. Sehr hilfreich fand ich dagegen die kurze Vorstellung der einzelnen Briefpartner. Ich war erstaunt, mit welch einer Fülle an unterschiedlichsten Menschen C. S. Lewis in Briefkontakt stand.

Zum Schluss möchte ich Titus Müller gratulieren für die kluge Auswahl und Zusam­menstellung dieser Briefe. Es ist ihm nicht nur gelungen, wichtige Korrespondenz in dem entsprechenden zeitlichen Kontext zu präsentieren, sondern auch die innere Entwicklung von C. S. Lewis durch eine gelungene Auswahl an Briefen zu unterstreichen.



Von Ingrid Bendel

Leseprobe (PDF)