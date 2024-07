Tomas Sjödin: Im Land der Hoffnung steht mein Zelt

Einmal angenommen, es gäbe keine Stadt, die bleibt. Es gäbe keine Stadt, in der Menschen für immer blieben. Sondern es ist eine Stadt, die Menschen suchen. Eine Stadt, die zukünftig ist. Wie ist diese Stadt? Und wie wohnen Menschen darin? Tomas Sjödin, schwedischer Pastor einer Pfingstbewegung, gibt mit dem Andachtsbuch eine Antwort: „Im Land der Hoffnung steht mein Zelt.“

Das Land der Hoffnung ist weit, zukünftig und faszinierend. Es verändert und erneuert sich und es bewirkt Veränderungen derer, die darin wohnen. Das ist, grob zusammengefasst, das Ziel des Autors. Leserinnen und Leser sind eingeladen, alle Morgen neu, einen Bibelvers in einer angenehm modernen Übertragung zu lesen und zu studieren. Frühstückshäppchen sollen es sein. Verse, die in den Tag begleiten. Die 366 Tage entsprechen nicht einem Kalenderjahr, mit der Lese kann täglich begonnen werden. Die Auswahl der Bibelverse springt vom Neuen Testament zum Alten Testament und von den Sprüchen zu den Psalmen. Das Leseerlebnis bleibt also täglich spannend und überraschend. Sjödin beschreibt im Vorwort seine persönliche Faszination gegenüber dem lebendigen Wort Gottes. Sein Faible für lebendige Sprache ist angelehnt an die englische Bibelausgabe „The Message“ von Eugene H. Peterson. Sjödin liest die Message nicht anstatt einer gewöhnlichen Bibel, sondern ergänzend. „Es geht nicht um etwas Neues, sondern um das Alte im neuen Licht“, schreibt der Autor. Zwei Kräfte seien beim Schreiben in seinen Gedanken präsent gewesen: Energie und Ordnung. Besser lässt sich das Andachtsbuch, das im Verlag SCM R. Brockhaus erschienen ist, kaum zusammenfassen.

Die Kapitel sind klar strukturiert und lesefreundlich geschrieben. Die Gedanken des Autors wirken aufgeräumt und inspiriert. Wer sich darauf einlässt und die täglichen Verse meditiert und durch den Alltag nimmt, kann die Geistkraft des Wortes spüren. Das Buch ist eine Kraftquelle für den Frühstückstisch, mit ansprechendem Layout, Zeilenabstand und Schriftgröße. Fazit: Bei einem stärkenden Frühstück, mit Ei und Orangensaft, ist das Andachtsbuch „Im Land der Hoffnung steht mein Zelt“, wie ein Sonnenstrahl am Morgen. Erhellend und wegweisend. Das Buch ist ein Hingucker mit Vitaminen für die Gebetszeit am Morgen. Kurz und knackig und von tragender Bedeutung.

