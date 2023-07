Ulrike & David Byle: Zwei für Einen

Familiengeschichte? Liebesstory? Interkulturalitätszeugnis? Missionsbericht? „Zwei für einen“ hält von jedem etwas bereit. Auf der einen Seite: Ulrike, aufgewachsen als Landei in einer Bullerbü-Idylle nahe Tübingen, die Familie verwurzelt in den Riten und Traditionen des dörflichen Glaubenslebens. Der sanfte Vater, tiefgläubig, auf Gottes Güte vertrauend. Die Mutter, den Dorfglauben und ihr Leben eher als einengende Last denn als Freiheit empfindend.

Auf der anderen Seite: David, in Langley, einer kleinen Stadt in Kanada geboren. Sein Vater, erfolgreicher Unternehmer. Seine Mutter, intellektuelle Powerfrau, beide tiefgläubig. Gebetskreis, Bibelverse auswendig lernen, Gott als Fundament der Familie. Das lehrt ihn in seiner Kindheit ein fröhliches, vertrauensvolles Christsein. Gott arbeitet schon daran, diese suchende junge Frau und diesen gefundenen jungen Mann für die Arbeit an seinem Reich auf dieser Erde vorzubereiten und sie auf abenteuerliche Weise als Ehepaar zusammenzuführen.

David spürt während seiner Zeit als Reiseassistent beim Missionswerk Operation Mobilisation (OM), dass Gott ihm die Missionierung der Bevölkerung Turkmenistans auf das Herz legt. Ulrike bekehrt sich nach der Rückkehr von einer Jugendfreizeit der Liebenzeller Mission. Ihr beruflicher Werdegang führt sie zu einer Bibelschule und einem Praktikum auf einer kleinen Missionsstation in Liberia. Doch sie fühlt sich von Gott nach Zentralasien gerufen.

Erste Station: Kasachstan. David hingegen arbeitet bereits in Turkmenistan. Dort laufen die Fäden zusammen. Beide begegnen sich und irgendwann wird daraus Liebe. Sie heiraten in Deutschland, das erste Kind meldet sich an. Sie beschließen, die Türkei als nächstes Missionsziel anzugehen. In der Megacity Istanbul beginnen sie gemeinsam ein neues Leben im Namen Gottes. Die ungewohnte Kultur ist ihnen vorerst fremd, doch Gott zeigt ihnen immer wieder durch kleine Hinweise, dass sie hier richtig sind.

Innerhalb von sechs Jahren kommen fünf Kinder zur Welt und aus der Missionstätigkeit Ulrikes wird ein aufreibendes Leben als Mutter. Zusätzlich lernt sie, sich in der neuen Kultur zurechtzufinden, was kaum Zeit für tiefergehende missionarische Tätigkeiten lässt. David hingegen verkündet als Straßenevangelist angstfrei die Botschaft von Jesus unter der überwiegend muslimischen Bevölkerung Istanbuls. Dies führt immer wieder zu gefährlichen, aber auch segensreichen Begegnungen.

Nach den Morden von Malatya an drei Christen wird der politische Wind rauer für Christen, die ihren Glauben frei bekennen und missionieren. David wird zum ersten Mal verhaftet. Die Haftaufenthalte, die facettenreich von David geschildert werden, mehren sich. Erdogans Politik der Re-Islamisierung der Türkei lässt die Luft für Missionare dünner werden. 2018 verlässt David die Türkei freiwillig – nach diversen Gefängnisaufenthalten, Gerichtsverhandlungen, unliebsamen Differenzen mit der Polizei und den Kämpfen auf der Straße. Er ahnt nicht, dass die Türkei in seiner Abwesenheit ein Einreiseverbot über ihn verhängt hat. 2019 folgt ihm Ulrike mit den Kindern zurück nach Deutschland, doch ihr Herz bleibt in Istanbul.

