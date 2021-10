Valerie Lill: Hoffnungsvoll

Die Sängerin und Wortakrobatin Valerie Lill legt hier nach „Mein geliebtes Kind“ ihr zweites Andachtsbuch vor. Es ist auf den ersten Blick ganz klassisch aufgebaut: Für jeden Tag des Jahres eine datierte Seite, die mit Überschrift, Bibelvers, Impuls und Frage aufwartet.

Inhaltlich unterscheidet es sich jedoch ein bisschen von gebräuchlichen Andachtsbüchern, denn bei den Impulsen handelt es sich nicht um Bibelbetrachtungen, sondern – wie es der Untertitel verspricht – um 365 Himmelsbriefe. Diese sind entweder mit „Mein geliebtes Kind“ (Gott spricht zu mir.) oder mit „Lieber Vater im Himmel“ (Ich wende mich an Gott.) überschrieben. So ist man in jedem Fall persönlich gemeint und involviert, was eine innige Nähe schafft: sowohl zwischen der Autorin und den Lesenden, aber vor allem auch: zwischen mir und Gott! „Heute bin ich froh, dass du mein Innerstes kennst! Ich kenne mich dort nämlich oft selbst nicht aus.“ (17. Nov.)

Überhaupt versteht Valerie Lill es ausgezeichnet, authentische Formulierungen zu finden und lebensnahe Themen aufzugreifen: Leistungsdruck, Unsicherheit, Stress, unerfüllte Wünsche, Scham, … Sie begegnen uns allen und das immer wieder. Für jedes dieser Gefühle hält dieses Buch einen Gegen-Gedanken bereit, z.B.: „‚Ach Liebes‘, höre ich deine liebevolle Stimme in meinem Herzen. ‚Deine Sorgenkinder sind in meinen Armen Geborgenkinder!'“ (7. Feb.)

Typisch Valerie Lill sind ihre Wortspiele: „Vater, du allein kannst aus den Leerstellen meines Lebens Lehrstellen machen.“ (15. Okt.) heißt es, aus Gottes Verheißungen wird eine „Rettervorhersage“ (4. Juli), aus Denkwürdigkeiten „Dankwürdigkeiten“ (20. Sept.). Diese so scheinbar leicht daherkommenden und doch tiefsinnigen „Unregelmäßigkeiten“ machen die 365 Himmelsbriefe zu kleinen sprachlichen Leckerbissen. Sie überraschen, sie erfreuen, sie legen sich wie eine erfrischende Body Lotion um die Seele, die im Laufe des Tages einwirken (und sich auswirken) kann.

Für mich persönlich ist dieses Buch ein großer Gewinn, die meinen (leider sonst eher vernachlässigten) Morgenandachten zu neuem Schwung und Regelmäßigkeit verholfen hat.

Das einzige, dem ich leider nichts abgewinnen kann, ist das Cover. Farben sind zwar Geschmackssache – aber an Braun ist in meinen Augen einfach so gar nichts Hoffnungsvolles zu finden. Diese Farbwahl kam wohl zustande, weil die Texte durchwegs in Braun gedruckt sind.

Die Autorin Valerie Lill motiviert die Lesenden im Vorwort zum Mitmachen: „Hinterfrage die Worte, finde eigene, die besser zu dir und deiner Situation passen (…) – Mach dieses Buch zu deinem eigenen!“

Also: auf geht’s! Es lohnt sich! Sehr!

Von Karin Engel

Leseprobe