Forrest Frank zählt zu erfolgreichsten Live-Acts weltweit

Bis zu 18.000 Fans pro Abend: Der christliche Sänger Forrest Frank gehört laut Branchendienst Pollstar aktuell zu den erfolgreichsten Live-Acts weltweit.

Wie das Relevant Magazine unter Berufung auf Tourdaten von Pollstar berichtet, belegt seine „Jesus Generation Tour“ Platz 5 der LIVE75-Charts, die den Ticketverkauf pro Show messen. Zudem erreicht Frank Platz 12 im globalen Tour-Ranking. Besonders bemerkenswert sind die Besucherzahlen: Bei den ersten zwölf Konzerten kamen im Schnitt 18.175 Menschen pro Abend. Damit erzielt Frank laut Pollstar derzeit die höchsten Zuschauerzahlen aller Künstler, die überwiegend in großen Hallen auftreten. Vor ihm liegen demnach nur die Stadiontourneen von Bad Bunny, BTS, Luke Combs und Iron Maiden.

- Werbung -

Noch vor wenigen Jahren war das anders: Seine Tour 2024 erreichte insgesamt gut 48.000 Besucher, 2025 waren es bereits mehr als 214.000. Innerhalb kurzer Zeit hat sich seine Reichweite damit vervielfacht. Die aktuelle Tour begann am 1. Juni in Tulsa und umfasst insgesamt 29 Konzerte. Unterstützt wird Forrest Frank unter anderem von Tori Kelly und Cory Asbury. Das Abschlusskonzert ist für den 1. August in Arlington, Texas, geplant.

Forrest Frank gründete 2017 gemeinsam mit Colin Padalecki das Genre-Mix-Duo „Surfaces“, dessen Feelgood-Song „Sunday Best“ 2020 zum internationalen TikTok-Hit wurde. Später setzte er seine Karriere als Solo-Künstler fort und feierte Erfolge mit seinen Alben Child of God und Child of God II, die ihm mehrere Dove-Awards und Grammy-Nominierungen einbrachten.

Dies könnte Sie auch interessieren: