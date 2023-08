O’Bros machen Song mit erfolgreichstem christlichem US-Rapper

Große Überraschung für O’Bros-Fans: Das Brüderpaar produziert einen Song mit US-Gospel-Rapper und Grammy-Gewinner Lecrae.

Das Rap-Duo O’Bros veröffentlicht demnächst einen Song mit dem US-Rapper Lecrae. Das kündigten die drei in einem Video auf Instagram an. Darin sitzen die O’Bros in einer Kirche und unterhalten sich darüber, dass die ganze Welt denken würde, dass es keine christlichen Rapper in Europa gebe. „Das Beste, was uns jetzt passieren könnte, wäre, wenn Lecrae […] einen Song mit uns aufnehmen würde“, sagt Alex von den O’Bros. Die Kamera schwenkt nach links und dort sitzt: Lecrae, der eine Brezel isst. Im Abspann wird ein gemeinsamer Song bekannt gegeben.

Lecrae ist einer der bekanntesten christliche Rapper. Auf Spotify hat er über drei Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Die O’Bros rund 130.000. Von sich selbst sagt Lecrae, dass er keinen christlichen Hip-Hop mache, aber seine Musik seinen christlichen Glauben reflektiere. Er gehört zu den wenigen christlichen Musikerinnen und Musikern, die sowohl in der christlichen Musikszene als auch in der Mainstream-Musikszene Erfolg haben. Sein siebtes Album „Anomaly“ war das erste Album eines christlichen Rappers, das Platz eins der amerikanischen Billboard-Charts erreichte. Gleichzeitig stand es auf Platz eins der Gospel-Charts. Zweimal wurde der Musiker mit einem Grammy ausgezeichnet, achtmal mit einem Dove Award [das christliche Gegenstück zu den Grammys; Anm. d. Red.].

Das Rap-Duo O’Bros besteht aus den Brüdern Alexander und Maximilian Oberschelp. Die beiden sind die erfolgreichsten christlichen Rapper Deutschlands. 2015 veröffentlichten die O’Bros ihr erstes Studioalbum „R.A.P.“. 2019 gewannen sie den SPH Bandcontest, der mit rund 2000 teilnehmenden Bands als größter Nachwuchswettbewerb im deutschsprachigen Raum gilt. Ihr größter Erfolg bisher ist der Song „Real Life“ über den YouTuber Philipp Mickenbecker. 5,6 Millionen Aufrufe auf Spotify, 2,5 Millionen Klicks auf YouTube und Platz eins der deutschen iTunes-Charts.