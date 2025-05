Stryper: When we were Kings

Die nimmermüde Heavy Metal-Combo »Stryper« meldet sich mit ihrem zwölften Studioalbum zurück. Seit 1984 begeistert die christliche Band aus Kalifornien ihre große Anhängerschaft. Auch bei »When We Were Kings« klingen Michael Sweet, Oz Fox und Co. wie gewohnt frisch und voller Power. Keine Sekunde des Albums klingt angestaubt oder altbacken: Kraftvolle Gitarren, kreative Solos und Michaels druckvolle Stimme. Die Band rockt geradlinig und konsequent mit einer Mischung aus Heavy Metal und melodischem Hard Rock.

Das zentrale Thema dabei bleibt wie bei den vorherigen Alben klar: ihr Glaube und die persönliche Beziehung zu Jesus. Anspieltipps: »End of Days«, »When We Were Kings« und »Loves Symphony«.

reingehört_Deno