Auf dem pinken Albumcover von 70x7 stehen Chris und Henni Rücken an Rücken.

Chris & Henni: 70×7

Das neue Album »70×7« von Chris und Henni ist da! Es wurde wie auch schon ihr erstes Album durch Crowdfunding finanziert. Wer Chris und Henni kennt und mag, kann sich auf ein Album freuen, das ihrem Stil treu bleibt. Ich würde die Musik der beiden als Feelgood-Anbetung beschreiben.

Einerseits ist es für mich selbst total herzerwärmend, andererseits hat es klar Jesus im Fokus. Dabei feier ich immer wieder, wie crazy gut die Stimmen von Chris und Henni harmonieren. Das ist für mich in jedem Lied ein Highlight.

Meine drei Favoriten des Albums: 1. »Werd still«, wenn du einfach mal durchatmen musst (»Werd still und ruh dich aus, ich bin dein Gott, ich weiß genau, was deine Seele braucht«), 2. »Stell dir einmal vor«, wenn du ein bisschen abgrooven willst – das Lied kann ich mir extrem gut live vorstellen! – und 3. »Hände falten«. Das ist ein Song, der mich ermutigt, meine Sorgen bei Gott abzugeben und gleichzeitig daran erinnert, dass Liebe größer ist als Hass und Spaltung.

Das neue Album "70x7" ist total herzerwärmend und hat Jesus klar im Fokus. Die Stimmen von Chris und Henni harmonieren total gut!
