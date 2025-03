Hannah Kerr: As I Am

»God, you love me as I am« – diese Zeile ist die Kernaussage von Sängerin Hannah Kerr gleich im ersten Song ihres neuen Albums »As I Am«. Und diese Message, dass Gott uns so liebt, wie wir sind, zieht sich wie ein roter Faden durch die sehr persönlichen Lyrics. Die Künstlerin aus Nashville (USA) sagt: »Ich habe die Texte in den letzten Jahren geschrieben, in Zeiten der Veränderung, Angst, Freude und des Wachstums. Dabei habe ich gelernt: Ich muss nichts tun, um die Liebe Gottes zu verdienen.« Die größte Stärke der insgesamt 14 Tracks liegt in den tiefen und ehrlichen Texten. Hannah Kerr singt von Unsicherheiten, Verletzungen und Selbstzweifeln – und wie sie immer wieder zu dem Fazit kommt: Gottes Gnade, seine Liebe ist größer und stärker. Musikalisch bietet das Werk einen Mix aus Pop und Balladen. Mit der warmen Gesangsstimme von Hannah Kerr und den nachdenklichen, tiefgehenden Texten ist das Album insgesamt rund, berührend und definitiv empfehlenswert.

reingehört_Stefan