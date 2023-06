Mitch Wong: a beautiful ending, a blessed beginning

- Werbung -

Das Debütalbum von Mitch Wong begleitet seine Hörerinnen und Hörer auf dem Weg zur Erkenntnis, dass es ohne Grab keine Auferstehung geben kann. Gleichzeitig wird das Wunder der Auferstehung ausgiebig gefeiert. Die zehn Songs wecken Vorfreude, sind mitreißend, kraftvoll und ermutigend. „A beautiful ending, a blessed beginning“ kreiert eine Atmosphäre des Fallenlassens.

Die Lieder laden ein, in Gottes Gegenwart einzutauchen und inmitten des alltäglichen Trubels zur Ruhe zu kommen, sich im Glauben an Gott zu stärken und einen Ort des Friedens zu finden. Mit melodischen Klängen wird hier nicht nur eine besondere Art des Worships, sondern auch eine Oase inmitten des Chaos und der schweren Zeiten des Lebens geschaffen. Die Songs sind tiefgehend, innerlich belebend und regen zum Nachdenken an.

Für Fans von: 7 Hills Worship, Bridge Worship, Life Church Music, Shaylee Simeone, Erik Nieder

reingehört_Lydia Brunner