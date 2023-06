Citizens: I can’t find the edges of you

- Werbung -

Jeder Song des neuen Albums „I can’t find the edges of you“ besteht aus großartigen Texten, die eine tiefe Verbindung zu Gott und dem Leben haben. Das Album erzählt die Geschichte der Band „Citizens“ und ihrem langen Glaubensweg voller spannender Erfahrungen. Die Songs erinnern die Hörerinnen und Hörer daran, auf Gott und seinen Plan für das Leben zu vertrauen und zu akzeptieren, nicht alles wissen zu können.

Sie beinhalten Themen wie die Sehnsucht zu träumen, Gottes Weite, aber auch den Blick auf eine dunkel gewordene Welt. Am besten hat mir der Song „When We Pray“ gefallen. Die Stimmung dieses Liedes ist einfach so schön. Es ist ein ruhiger Track mit besonderen Liedzeilen, die inspirieren und zum Nachdenken anregen. Ein Album, in das es sich reinzuhören lohnt.

Für Fans von: Kings Kaleidoscope, The Gray Havens, Beautiful Eulogy, JUDAH., Jon Foreman

reingehört_Katharina Jovic