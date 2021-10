NEEDTOBREATHE: Into The Mystery

- Werbung -

von KevinDavis, NewReleaseToday

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest

Die für einen Grammy nominierte Band NEEDTOBREATHE aus South Carolina begeisterte mich bereits vor 15 Jahren mit ihrem Major-Label-Debüt Daylight, das die Single Shine On enthielt. Mein Kommentar zu diesem Album lautete damals: „Tolles Album. Noch bessere Gruppe.“ Seitdem hat es die Band geschafft, ihr Handwerk mit jedem Album zu verbessern, einen Auftritt als Vorgruppe von Taylor Swift zu bekommen, im Late-Night-Fernsehen zu spielen und mit Gavin DeGraw an einem ihrer bisher größten Hits, Brother, von dem 2014-Album, Rivers in The Wasteland, zusammenzuarbeiten. Dieses Album brachte ihnen eine Grammy-Nominierung für Multiplied.

Während des Lockdowns haben NEEDTOBREATHE ihr achtes Studioalbum Into the Mystery aufgenommen, auf dem unter anderem I Wanna Remember mit Country-Superstar Carrie Underwood und der erfolgreiche Titeltrack zu hören sind. Es ist das zweite Studioalbum, das die Band in weniger als einem Jahr veröffentlicht.

Wie es sich anhört

Was ich bei jeder neuen NEEDTOBREATHE-Veröffentlichung mit großer Freude entdecke, ist das unglaubliche Songwriting und die musikalische Exzellenz mit den lyrischen Nuggets, die sich durch die Tracks ziehen. Das Album enthält herausragende Aufnahmen wie die lauthals zu singenden Hymnen Carry Me, mit Jon Foreman von Switchfoot, Sunshine, I Am Yours und I Wanna Remember, mit Carrie Underwood, sowie die nachdenkliche Stimmung von What I’m Here For, Into the Mystery, Innocence und Chances. Das alles in feinster Südstaaten-Rock-Atmosphäre. Ich habe das Gefühl, die Band ist mit jedem neuen Album besser geworden.

Geistliche Highlights

Wir sind einzigartig, wundervoll und perfekt geschaffen und das kommt in dem herausragenden I Am Yours deutlich zum Ausdruck: Cause I am yours/And you will always be mine/It seems like madness I’m invited to the table by your side/Cause I am yours/And you will always be mine/I’m a man whose one ambition is to dance with my divine. Als künstlerische Antwort auf ihr vorheriges Lied Who Am I ist I Am Yours ein großartiges Werk über die unendliche Liebe Gottes zu uns.

Bestes Lied

Es gibt einige herausragende Songs und ich kann kaum erwarten, sie live zu hören, darunter Into the Mystery, Carry Me, I Am Yours und Sunshine. Into the Mystery bewegt mich zutiefst mit seinem Text: We are sons and daughters/We are flesh and dust/We are pulled from the wreckage/We are not alone/We are lovers broken/We are vicarious dreams/We are tumbling/In space out of control/Into the mystery.

Für Fans von

Switchfoot, Drew Holcom & The Neighbors, Third Day, Unspoken