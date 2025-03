Phil Wickham: I Believe – Hometown Version

»I BELIEVE – HOMETOWN VERSION« ist eine überarbeitete Version des 2023 erschienenen Albums »I Believe«. Der Song »Hometown« ist neu dabei und gehört neben »This Is Our God« zu meinen Lieblingsliedern. In Letzterem geht es darum, dass Gott weder fern noch weit weg ist, dass er hier bei uns ist und öfter in unserem Leben wirkt, als uns vielleicht bewusst ist. In diesem Song steckt viel Glaube, Hoffnung und Wahrheit. Der ruhige Gesang und Sound hat mich ebenfalls überzeugt. Auf Instagram schreibt der Sänger, dass das Album von seiner Heimatstadt Encinitas (Kalifornien) inspiriert sei, da es einen »chilligen Vibe« habe und an die ruhigeren Momente im Leben erinnere.

reingehört_Katharina Jovic