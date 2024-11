Roberto Rosso, God’s Nation: Deeply in Love

Wer sich nach guter Musik für entspannte Abende mit Freunden sehnt, ist mit dem Album »Deeply In Love« von Roberto Rosso gut bedient. Dem DJ aus den Niederlanden gelingt es, perfekte Musik für eine gelungene Party zu kreieren und dabei Gott in den Mittelpunkt zu stellen – der Abgehfaktor ist garantiert. Melodische Beats gepaart mit eingängigen Songtexten sorgen für Tanzmusik, bei der es schwer ist, ruhig sitzen zu bleiben. Man könnte ihn auch »DJ with a mission« nennen: Für ihn bedeutet Jesus nachfolgen echte Freiheit. Wer also mal so wie David tanzen möchte, sollte bei seiner nächsten Party-Playlist unbedingt dieses neue Album hinzufügen.

reingehört_Roxana