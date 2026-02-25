Jesus.de unterstützen!
The Young Escape – Not Done Yet

The Young Escape: Not Done Yet

Musikkritik

Das neue Album von The Young Escape überzeugt durch seine modernen Klänge gepaart mit christlicher Message. Damit können die Songs definitiv mit derzeitigen Trends mithalten und passen sich nahtlos in die aktuelle Musiklandschaft ein. Gerade der Song »Matter To You« finde ich sehr ansprechend. Und die Songs »Every Little Thing« und »Older« haben ein gewisses »Mitmachpotenzial«. Die Rhythmen sind eingängig und laden dazu ein, im Takt mitzugehen.

Die Songs erzählen von Herausforderungen im Erwachsenwerden und schaffen es dabei immer wieder, den Fokus auf Gott zu setzen. Somit habe ich mich einerseits verstanden gefühlt und konnte mich mit den Texten identifizieren, wurde andererseits am Ende jeden Liedes aber auch wieder ermutigt und an die Größe Gottes erinnert. Das ist es, was christlichen Pop für mich ausmacht. Wenn du das Album bis zum Ende durchhörst, wirst du sogar noch mit einem Feature von dem Rapper MARTY von Social Club Misfits belohnt.

reingehört_Franziska

ZUSAMMENFASSUNG

Das neue Album von The Young Escape überzeugt durch seine modernen Klänge gepaart mit christlicher Message.
4

