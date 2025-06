Toby Mac: Heaven On My Mind

Neues Album, zwölf Songs – und alle machen krass gute Laune. Musikalisch ist »Heaven On My Mind« ein bunter Mix, der Funk, Pop, Gospel und Hip-Hop verbindet. Die Texte sind voller Hoffnung, Dankbarkeit und Freude. Mit ehrlichen Botschaften über den Glauben, Trost und die Liebe Gottes. Jeder Track spiegelt Tobys Herz und seine tiefe Verbindung zu Gott wider – eingebettet in eingängige Beats, zu denen man automatisch mitwippen, dancen und singen möchte.

Die neuen Songs von ihm sind nicht nur gute Musik, sondern ein Zeugnis von Heilung, Vertrauen und einem ungebrochenen Glauben, der Hoffnung schenkt. Oder kurz zusammengefasst: »Heaven On My Mind« – himmlisch gut!

reingehört_Stefan Kleinknecht