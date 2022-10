Reiner Knieling: Kraftworte

Weißer Einband. Buchstaben, die ein Wort ergeben und die beim genauen Betrachten ein paar Grashalme und ein bisschen Himmel abbilden. Eine rote Kornblume. Name des Autors: Reiner Knieling. Was er schreibt: Psalmen neu formuliert. Was es ist: Intensiv, berührend, lebensnah. So präsentiert sich das 160-Seiten starke Buch, das im adeo-Verlag erschienen ist. KRAFTWORTE.

Werbung

Knieling gibt auf den ersten Seiten den Blick frei in die Werkstatt. Der Autor verinnerlicht die biblischen Worte über Wochen, manchmal auch über Jahre. Er lauscht nach innen und spürt nach, wenn sie sich entfalten. Knieling beobachtet, wann sich die Worte mit den Erfahrungen und dem Leben verweben. Er spiegelt wider und regt an zum neu und selbst entdecken. Die Schriftart ist klar und übersichtlich. Das Grün in den Überschriften ist angenehm, die Illustrationen inspirieren.

Die neu getexteten Psalmen sind im Wortlaut stark reduziert. Beim Lesen und Nachdenken wirkt diese Verkürzung sehr dicht. Zusätzlich zu den Psalm-Worten gibt Knieling auch ausgewählten Texten aus dem Alten Testament einen neuen Klang. Der Schwerpunkt liegt auf Passagen aus dem Buch des Propheten Jesaja. Worte, die durch die Psalmensprache geprägt sind. Gedanken und Gefühle aus der heutigen Lebenswelt fasst der Autor in erweiterte Neuschöpfungen. Das Stichwortverzeichnis macht die gesammelten Kraftworte zu einem Nachschlagewerk, das alltagstauglich begleiten kann. Teilweise wirken einige Texte flacher als der Rest, da sie mit den Tiefen und Schätzen der Heiligen Schrift nicht eng verwoben sind.

Von Silke Meier

Leseprobe (PDF)