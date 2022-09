10 Gebote: Reihenfolge und innere Logik erklärt

Niemand kann den großen kulturellen Einfluss der Zehn Gebote bestreiten. Aber warum sind es eigentlich genau diese zehn? Und was hat es mit der Reihenfolge auf sich?

Von Pascal Alius

Die Zehn Gebote sind neben der Goldenen Regel und der Bergpredigt einer der einflussreichsten Texte aus der Bibel. Sie haben ganze Kulturen geprägt. Lange Zeit war der Monumentalfilm „Die Zehn Gebote“ von Cecil B. DeMille mit 13 Millionen US-Dollar Produktionskosten einer der teuersten Spielfilme der Produktionsfirma Paramount.

Das Bibelwissen der Bevölkerung mag sinken, aber die Zehn Gebote sind jedem ein Begriff. Das heißt aber nicht, dass alle Gebote oder ihre Reihenfolge bekannt wären. Über die Nummerierung der Gebote sind sich selbst Juden und Christen uneinig. Auch die christlichen Konfessionen zählen unterschiedlich.

Egal, welche Nummerierung: Es bleiben zehn Gebote

Im Judentum zählt die Selbstvorstellung Gottes nicht als Gebot, sondern als Zusage Gottes. Trotzdem wird sie mit der Nummer eins versehen. Fremdgötterverbot und Bilderverbot zählen zusammen als ein Gebot.

Bei den Anglikanern, Reformierten und vielen Freikirchen ist die Selbstvorstellung ebenfalls kein Teil der Gebote. Fremdgötterverbot und Bilderverbot zählen jeweils als ein Gebot. Orthodoxe und Adventisten nehmen die Selbstvorstellung Gottes und das Fremdgötterverbot für das erste Gebot zusammen.

Bei Katholiken und Lutheranern sind Selbstvorstellung, Fremdgötterverbot und Bilderverbot Teil des ersten Gebotes. Das Begehrensverbot, also Nummer zehn, wird bei ihnen aufgeteilt: Frau dann Haus und Güter in der katholischen Kirche, Haus dann Frau und Güter in der evangelischen.

Die folgende Aufzählung richtet sich nach der jüdischen Ordnung:

Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren: Weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört.

Nach 2. Mose 20,1-17; Neues Leben Übersetzung

Warum zehn – und warum diese Reihenfolge?

Gott gibt Mose zehn Gebote mit für das Volk Israel. Aber warum genau diese zehn? Der Alttestamentler Julius Steinberg geht in einem Artikel für die Zeitschrift Faszination Bibel dieser Frage nach. Er bricht mit der traditionellen Ordnung der Zehn Gebote und schlägt eine alternative Lesart vor: „von innen nach außen“. Dadurch werde die innere Logik der Gebote sichtbar, meint der Theologe.

Steinberg stellt die Gebote in Paaren zusammen. Das Versprechen, lange zu leben, und das Gebot, nicht zu töten, bilden dabei das erste Paar. Von diesem Mittelpunkt geht Steinberg Stück für Stück nach außen. Jedes Paar stehe für einen anderen Lebensbereich.

Gebote als Schutzzäune

Im Zentrum steht bei dieser Betrachtungsweise der einzelne Mensch. Die Gebote sollen als Schutzzäune dienen. „Sie schützen zuerst sein Leben, dann seine Familie, seine Arbeit, seinen gesellschaftlichen Ruf und münden in einen allgemeinen Aufruf zum Respekt.“

Die erste Hälfte des Gebotspaares bezieht sich laut Steinberg immer auf Gott – in einem Fall die Eltern. Die Gebote eins bis fünf (nach jüdischer Nummerierung) decken damit die vertikale Beziehungsebene ab. Die zweite Hälfte behandelt dagegen die Beziehung zum Mitmenschen, also die horizontale Beziehungsebene.

Die Verheißung, lange zu leben, trennt Steinberg vom Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Dieses Versprechen gelte für alle Gebote, meint er, da es nach der eben erläuterten Sichtweise in der Mitte stehe.