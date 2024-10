Abschluss der Weltsynode: Frauenfrage bleibt umstritten

Statt eines Nachsynodalen Schreibens veröffentlichte Papst Franziskus überraschend das Schlussdokument der katholischen Weltsynode. Darin wird auch die Frage der Weiheämter für Frauen thematisiert.

Der Schlusstext der Weltsynode soll laut Katholisch.de „die Grundlage für eine umfassende Veränderung der katholischen Kirche werden“. Am Samstag gab Papst Franziskus ihn überraschend frei und verzichtete darauf, wie sonst üblich ein eigenes Schreiben zu verfassen.

Wie im Vatikan zu hören sei, werden auch Änderungen des Kirchenrechts vorbereitet. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) habe es keine vergleichbare Reform gegeben. Das Weltsynoden-Schlussdokument schreibe Grundlagen dafür fest, die Ziele des Papstes seien anspruchsvoll: „Mehr Mitsprache des „Volkes Gottes“, mehr Transparenz und Rechenschaft für die Kirchenoberen und eine Öffnung der Kirche für jene, die bisher in ihr benachteiligt oder ausgegrenzt wurden.“

Gleichstellung der Geschlechter wird weiter diskutiert

Seit 2018 „können Nicht-Kleriker, darunter auch Frauen, mit Sitz und Stimme an Synoden mitwirken“, berichtet Katholisch.de. In dem synodalen Prozess der letzten vier Jahre habe sich „diese Idee des Papstes“ zum ersten Mal in der Praxis bewährt. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, bleibt laut Kirche und Leben enttäuscht „in der Frauenfrage„: Es sei offenbar kein ausreichender Wille da, die Diskriminierung zu beenden. Im Abschlussdokument der Weltsynode heißt es, es gebe keinen Grund, warum Frauen nicht „führende Rollen in der Kirche“ übernehmen sollten. Die Frage der Weiheämter für Frauen habe die Synode weiternhin offengehalten.

Zwei Organisationen äußerten laut Kirche und Leben Kritik daran, dass „kaum junge Menschen“ an der Weltsynode teilgenommen hätten und dass Missbrauchs-Betroffene nicht ins Zentrum des synodalen Prozesses gestellt wurden.

