Katholische Frauen kritisieren Papst-Botschaft zu Gleichberechtigung

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) hat eine Videobotschaft des Papstes zur Rolle der Frauen kritisiert. Sein Gebetsanliegen darin sei zwar gut gemeint, „aber für jede römisch-katholische Frau eine Farce“.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) vermisst in der monatlichen Videobotschaft des Papstes für April Selbstkritik zum Umgang der Kirche mit Frauen. Zwar begrüße man, dass Papst Franziskus sich für Gleichberechtigung, Respekt und Menschenwürde für alle Frauen einsetze, diese Anliegen würden aber in der katholischen Kirche nach wie vor nicht umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Bundesverbands vom Donnerstag. „Ich kann nicht von anderen etwas fordern, was ich selbst nicht erfülle und erkennbar nicht erfüllen will“, sagte die stellvertretende kfd-Bundesvorsitzende Agnes Wuckelt.

Auslöser: Videobotschaft des Papstes

Der Papst hatte am Dienstag sein Gebetsanliegen für April in einer Videobotschaft veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: «Zumindest in Worten sind wir uns alle einig, dass Männer und Frauen die gleiche Menschenwürde haben. Aber in der Praxis ist das nicht der Fall.» Franziskus forderte, Regierungen müssten sich verpflichten, überall auf der Welt diskriminierende Gesetze zu beseitigen, und sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechte der Frauen garantiert werden.

kfd-Bundesvorsitzende Wuckelt: Gebetsanliegen „eine Farce“

Wuckelt sagte, das Gebetsanliegen des Papstes sei zwar gut gemeint, «aber für jede römisch-katholische Frau eine Farce». Das Video zeige, was in der Welt falsch laufe. «Aber es fehlt dem ‚Absender‘ der Botschaft der entscheidende Faktor: die Selbstreflexion der Kirche», sagte die Theologie-Professorin. Die kfd ist mit rund 265.000 Mitgliedern der größte katholische Frauenverband und einer der größten Frauenverbände Deutschlands.

Sätze im Film wie „Nehmen wir den Frauen nicht ihre Stimme“ oder „Wir wollen sie in ihrer Würde und ihren Grundrechten respektieren“ werden laut Wuckelt in der römisch-katholischen Kirche selbst nicht gelebt. „Denn einen Weg zur Gleichberechtigung und Zugang zu allen Diensten und Ämtern von Frauen in der Kirche zeigt der Papst nicht auf“, so Wuckelt.