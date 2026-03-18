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Offene Hände unter dem Kreuz
Symbolbild: VikramRaghuvanshi / E+ / Getty Images

ACK nimmt Kirche des Nazareners auf

Nachrichten & ThemenKirche & Gemeinde

Die Kirche des Nazareners ist nun Vollmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Die ACK spricht von einem wichtigen ökumenischen Schritt.

Seit 2018 war die Kirche des Nazareners Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). In der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main wurde sie jetzt einstimmig als Vollmitglied aufgenommen. Der ACK-Vorsitzende Christopher Easthill bezeichnete die Aufnahme als „ermutigendes Zeichen“ für die Ökumene. Der Bezirkssuperintendent der Kirche des Nazareners im deutschen Bezirk, Ingo Hunaeus, sagte, man sei dankbar für das ernsthafte Bemühen um sichtbare Einheit der Kirchen in Deutschland.

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Wurzeln in der Heiligungsbewegung

Die Kirche des Nazareners ist eine evangelische Freikirche mit Wurzeln in der Heiligungsbewegung. In Deutschland gehören ihr rund 1.100 Mitglieder in etwa 20 Gemeinden an. Weltweit zählt die Kirche nach eigenen Angaben rund 2,7 Millionen Mitglieder. Sie ist Mitglied des Weltrats methodistischer Kirchen.

Der ACK gehören nun 20 Kirchen an, weitere fünf Kirchen sind Gastmitglieder und fünf ökumenische Organisationen haben Beobachterstatus. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung sowie der Kontakt zu anderen ökumenischen Organisationen.

„Ökumene leben“: 75 Jahre Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
Bund FeG ist nun Vollmitglied der ACK-Familie
Quelleepd

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