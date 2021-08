Afghanistan: Westfälische Präses fordert Schutz – nicht nur für Ortskräfte

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fordert Annette Kurschus, Präses der westfälschen Kirche, „sofortigen Schutz“ für Gefährdete. Dies seien nicht nur die Ortskräfte, die mit dem Westen kooperiert hätten.

In einer Pressemitteilung der westfälischen Kirche (EKvW) schreibt die Theologin: „Die Bilder und Geschichten sind erschütternd. Sie fordern nicht nur unser Mitgefühl, sondern unsere Verantwortung für diejenigen, die ihre Lebensgeschichte während der vergangenen zwei Jahrzehnte mit dem westlichen Versprechen von Demokratie, Freiheit und Menschenwürde verbunden haben“. Zehntausende Menschen, die sich für ein friedliches, demokratisches und rechtsstaatliches Afghanistan eingesetzt hätten, seien in akuter Lebensgefahr. Es gelte daher, so viele Menschen wie möglich zu retten und eine „großzügige Lösung für alle, die mit Deutschland zusammengearbeitet haben“ zu finden.

Neben den Ortskräften zählten dazu Mitarbeitende deutscher NGOs und Stiftungen, kritische Medienschaffende, Wissenschaftler, Frauenrechtlerinnen, Angehörige religiöser Minderheiten und viele mehr. Frauen und Kinder sollten in dieser Situation besonders in den Fokus genommen werden, betonte die Präses.

Die EkvW habe durch ihr Institut für Kirche und Gesellschaft die Entwicklung in Afghanistan über mehr als drei Jahrzehnte intensiv begleitet und durch Tagungen zahlreiche Kontakte zu Menschen und Initiativen geknüpft, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Man könne die Flüchtenden nicht bloß an die unmittelbaren Nachbarländer delegieren, so die EKvW.