„Alle-Kinder-Bibel“: Jesus war nicht weiß

Mit der „Alle-Kinder-Bibel“ erscheint am Montag, 13. März, die erste vielfaltssensible Kinderbibel für Grundschulkinder. Die in Köln lebende Kinderbuchautorin Andrea Karimé erzähle darin 21 Bibelgeschichten auf rassismussensible Weise, erklärte die Vereinte Evangelische Mission (VEM), die das Projekt begleitete und finanzierte. Die von Anna Lisicki-Hehn illustrierten Geschichten spiegeln laut Verlag die Vielfalt der Menschen, von denen die Bibel berichtet. So seien Menschen mit verschiedenen Hautfarben abgebildet, und Jesus werde historisch korrekt als jüdische „Person of Color“ gezeigt. Frauen spielten zentrale Rollen und Menschen mit Behinderung würden nicht nur in Heilungskontexten auftauchen.

In den Geschichten und Illustrationen sollen sich aber vor allem „Kinder of Color“ wiederfinden. Über 40 Prozent der Kinder unter sechs Jahren in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. „Ich freue mich für meine Kinder, dass sie nun endlich auch eine Kinderbibel lesen können, die die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegelt“, sagt Sarah Vecera, Mitglied der Projektgruppe und selbst „Mutter of Color“. „So bekommen sie von klein auf gezeigt, dass Gottes Liebe uns allen gilt und alle Teil von Gottes Schöpfung sind.“