Allianzgebetswoche 2024: „Gott lädt ein – Vision for Mission“

Bei der Allianzgebetswoche im Januar beten Gläubige für Einheit, Frieden und Respekt. Rund 300.000 Teilnehmer werden erwartet.

An über 1.000 Orten in Deutschland laden Gemeinden ab dem 14. Januar zur Allianzgebetswoche ein. Sie steht unter dem Motto „Gott lädt ein – Vision for Mission“. Die Evangelische Allianz rechnet mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern. Sie sollen ein starkes Zeichen für Einheit und hoffnungsvolle Veränderungen setzen.



Reinhardt Schink, Vorstand der Evangelischen Allianz Deutschland (EAD), betont die Bedeutung des Gebets als Anker des Friedens in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten. Die Gebetswoche diene als „Trainingsfeld“, auf dem Christen Respekt und Wertschätzung übten, auch in Meinungsverschiedenheiten und bezüglich des Themas Mission. Das gemeinsame Gebet sei ein weltweites Hoffnungssignal für Liebe, Versöhnung und Gemeinschaft in einer Zeit des Unfriedens.

- Werbung -

Die Allianzgebetswoche entstand 1846. Weitere Informationen gibt es hier.