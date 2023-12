Antisemitismus: Hass, der nicht zu fassen ist

Warum schlägt Juden weltweit und auch in Deutschland soviel Hass entgegen? Ein Beitrag im Medienmagazin PRO geht dieser Frage nach.

Juden in Berlin fühlen sich dieser Tage zurückversetzt in eine Zeit, die mancher überwunden glaubte, erklärt Rabbiner Jonah Sievers gegenüber PRO. Jüdische Einrichtungen stehen ohnehin unter Polizeischutz, aber jetzt gibt es zusätzlich zu den Metalldetektoren und Wachtposten auch noch Absperrungen. Zuletzt kam es in Berlin mehrmals zu Anschlägen. Auf pro-palästinensischen Demonstrationen wurden teilweise judenfeindliche Parolen skandiert: „Kindermörder“ oder „Stoppt den Genozid“. Kritik oder gar eine Verurteilung des barbarischen Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober? Auf Pro-Palästina-Demonstrationen die Ausnahme.

Menschen fallen auf Hamas-Propaganda herein

Der Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourgh sieht die Ursachen für den muslimischen Antisemitismus nicht im Nahostkonflikt ab 1948, sondern im Koran selbst. Während Mohammed die Juden während seiner Zeit in Mekka noch tolerant behandelt habe, hätte sich dies in Medina völlig verändert – bis hin zum Massaker an einem jüdischen Stamm. Es gebe durchaus Muslime, die die Hamas für eine Terrororganisation hielten, so Ourgh, aber sie hätten Angst, dies öffentlich zu sagen.

Weltweit würden Menschen auf die Propaganda der Hamas hereinfallen – zuletzt auch die Klimabewegung Fridays for Future, deren Gesicht Greta Thunberg durch diverse antisemitische Äußerungen auffiel, die die Islamforscherin Susanne Schröter mit der Aussage „Hier spricht die Hamas“ kommentierte.

Wolfgang Büscher vom Kinderhilfswerk „Arche“ beobachtet in Berlin extrem antisemitische Einstellungen unter muslimischen Kindern und Jugendlichen – bis hin zu Hass auf Schwule und Christen. „Kinder und Jugendliche radikalisieren sich immer stärker. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wir stehen vor einer Katastrophe“, sagt er. Der Hass sei unvorstellbar. Hetze gegen Juden sei in diesen Kreisen sozial akzeptiert.

