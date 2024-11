Archäologie: Älteste Karte der Welt zeigt Arche Noah

Das fehlende Teil einer fast 3.000 Jahre alten babylonischen Tafel wurde gefunden. Die Karte weist unter anderem auf den Landeplatz der Arche Noah hin.

Das Britische Museum zeigt in einem Video, dass die „älteste Weltkarte der Welt“ kürzlich entziffert wurde. Die „Imago Mundi“ ist eine babylonische Tontafel mit einer schematischen Weltkarte und zwei Inschriften in akkadischer Sprache. Die Karte stamme wahrscheinlich aus dem siebten Jahrhundert vor Christus, berichtet Arkeonews. Sie zeige einen kleinen Teil der Welt, wie die alten Babylonier sie kannten und wurde in der südirakischen Stadt Abu Habba (Sippar) gefunden.

Neben einer Karte Mesopotamiens, der bekannten Welt der Babylonier, zeige das Artefakt auch ihre Vorstellung dessen, was außerhalb davon existierte. Es nehme Bezug auf „die babylonische Version der biblischen Geschichte der Arche Noah“. Nach dem Glauben der alten Babylonier befanden sich die Überreste der Arche, die „Utnapischtim“ im Jahr 1800 vor Christus auf Gottes Befehl hin gebaut hatte, auf der Rückseite des Berges Urartu. Dieser ist in der Karte eingezeichnet. Laut Arkeonews ist es derselbe Berg wie der Ararat, auf dem die Arche Noah laut Bibel jenseits des bitteren Flusses – der ebenfalls auf dem Artefakt zu sehen ist – zerschellte.

Dr. Irving Finkel, Kurator des Britischen Museums und Keilschriftexperte, bezeichnet die Entdeckung als „eine ziemlich interessante Sache“. Sie zeige, dass die Geschichte der Arche Noah in der Bibel und im babylonischen Glauben „dieselbe war und natürlich, dass eine zur anderen führte“.

