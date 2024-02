„Arche“-Gründer: Politik versagt bei Kinderarmut

Pastor Bernd Siggelkow wirft der Politik „Versagen“ beim Kampf gegen Kinderarmut vor. Die Kindergrundsicherung nennt er „einen Witz“.

In Deutschland lebten über vier Millionen Kinder in finanzieller Armut, sagte Siggelkow, Gründer des Kinderhilfswerks „die Arche“, in einem aktuellen Interview mit dem Portal domradio.de. Staat und Politik hätten versagt. Die Kindergrundsicherung sei „ein Witz“: „Auf die Menschen umgerechnet, die darauf Anspruch haben, bleiben 30 Euro pro Monat und pro Familie übrig.“ Auch am Bürgergeld übt Siggelkow Kritik: Es sei ungerecht, wenn jemand, der 20, 30 Arbeitsstellen abgelehnt hat, die gleiche Erhöhung bekommt, wie eine alleinerziehende Mutter, die ständig bemüht ist, einen Arbeitsplatz zu finden, ihn aber nicht bekommt, weil sie Kinder hat.

Die Kindergrundsicherung solle in Bildung investiert werden – in Fachkräfte und Erzieher. Stichwort Digitalisierung: „Wir sollten dafür sorgen, dass Kinder nicht 15 Kilo Schulmaterial mit in die Schule schleppen, sondern die Digitalisierung nach vorne bringen. Jedes Kind sollte ein iPad haben, auf dem es lernen kann.“ In den Schulen zeigten sich auch grundsätzliche Probleme. So bekomme er oft Anrufe von Schulleitungen, die darum bäten, an ihrer Schule Frühstück für 100 bis 200 Kinder zu verteilen. Daheim bekämen die Kinder nichts.

„Wir leben unser Christsein“

Zur Arche kämen vor allem solche Kinder, die sonst nirgends einen Platz fänden. „Viele Kinder, die in die Arche kommen, haben in allen anderen Einrichtungen Hausverbot“, so Siggelkow. „Wir wollen die Kinder unterstützen, sie stärken und ihnen sagen: „Glaube an dich, mach was aus deinem Leben. Es gibt jemanden, der an dich glaubt, der dir Dinge zuspricht. Du bist einzigartig und wertvoll‘. […] Wir leben unser Christsein. Das ist viel mehr, als nur darüber zu reden. Ich kann den Kindern sagen: „Du musst an Gott glauben!“ Dann zeigen sie mir den Mittelfinger und fragen „Was muss ich?“

Siggelkows Wunsch: eines Tages die Arche schließen zu können, weil er den Kampf gegen Kinderarmut gewinnen wolle. „Das ist allerdings utopisch, weil es in Deutschland kein Konzept gegen Kinderarmut gibt, jedenfalls nicht von Seiten der Politik.“

Das Kinderhilfswerk „die Arche“ wurde 1995 in Berlin gegründet. Mittlerweile gibt es Einrichtungen an 32 Standorten in ganz Deutschland.