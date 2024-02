TV-Event „Die Passion“: Glaubenshelfer gesucht

Das Produktionsteam der TV-Show „Die Passion“ sucht „Glaubenshelfer“. Interessierte sollen so mehr über Jesus Christus erfahren können.

Für den TV-Sender RTL ist die Aufführung der Liveshow „Die Passion“ in der Karwoche in erster Linie eine Quotenfrage. Über drei Millionen Zuschauer erreichte der Sender nach eigenen Angaben bei der Erstaufführung Ostern 2022. Für das Produktionsteam hinter „Die Passion“ geht es jedoch um mehr als die Quote: Menschen, die Interesse am christlichen Glauben haben, sollen ein Online-Angebot für ihre Fragen bekommen. Dafür werden jetzt Glaubenshelfer gesucht.

Der Plan: Über eine Webseite können Zuschauer „Online-Glaubensbegleiter“ finden, die ihnen mehr über Jesus erzählen und sie beispielsweise zum Alphakurs oder zu einer Gemeinde vor Ort weiterleiten können. Koordiniert wird das Helferportal von Go Movement Deutschland. Dies sei „eine wunderbare Chance, dass Christen anderen Menschen helfen, näher an Jesus heranzukommen“, heißt es.

Die erste Auflage der „Passion“ fand 2022 in Essen statt. „Die Passion“ läuft in den Niederlanden bereits seit mehr als 13 Jahren als Live-TV-Event zu Ostern.

Auf dieser Webseite können sich Interessierte (ab 18 Jahre) als Glaubenshelfer registrieren.