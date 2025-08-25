Eritrea: Pastoren mehr als 20 Jahre unschuldig in Haft

Laut einem Bericht von Open Doors sitzen sieben Pastoren in Eritrea seit über 20 Jahren in Haft. Bisher wurde keiner der Männer angeklagt.

Bei den sieben Geistlichen handele es sich um Haile Naizge, Dr. Kuflu Gebremeskel, Million Gebreselassie, Dr. Futsum Gebrenegus, Dr. Tekleab Menghisteab, Gebremedhin Gebregiorgis und Kidane Weldou.



Laut Open Doors wurde bis heute keiner der Männer angeklagt oder vor ein Gericht gestellt. Die Inhaftierten haben keinen Rechtsbeistand und ihren Familien wurde nicht gestattet, sie zu besuchen.

Worldwide campaign set for seven imprisoned Eritrean church leaders: In the nearly 21 years since two Orthodox priests were arbitrarily imprisoned in Eritrea, their wives have died. https://t.co/EVrdgd5gfM pic.twitter.com/lk0in1cgZh — Christian Daily International (@ChDaily_News) August 19, 2025

Auch orthodoxe Priester unter den Gefangenen

Unter den sieben inhaftierten Pastoren sind auch drei orthodoxe Priester – und das, obwohl die eritreisch-orthodoxe Kirche eine von vier Religionsgemeinschaften ist, die in Eritrea tätig sein dürfen. Dazu gehören die eritreisch-orthodoxe, die lutherische und die römisch-katholische Kirche sowie der sunnitische Islam. Allen anderen religiösen Gruppen ist es verboten, in der Öffentlichkeit zu beten oder Versammlungen abzuhalten.

Dr. Futsum Gebrenegus, Dr. Tekleab Menghisteab und Pastor Gebremedhin Gebregiorgis waren in der Erneuerungsbewegung innerhalb der orthodoxen Kirche engagiert. Wie Open Doors berichtet, sei diese Bewegung der Regierung ein Dorn im Auge gewesen. Deshalb ordneten die Machthaber an, die Kirche aufzulösen und ihre 3.000 Mitglieder zu exkommunizieren. Die Weigerung des Patriarchen führte dazu, dass die Machthaber ihn unter lebenslangen Hausarrest stellten und seines Amtes enthoben.

Die genauen Gründe für die Verhaftung der anderen Pastoren sind unklar. Einem Länderexperten zufolge betrachtet die Regierung die Kirchen, insbesondere die orthodoxen und protestantischen Kirchen, „als Hindernis für die neue nationale Identität, die die Machthaber im Land schaffen wollen“.

Schätzungen zufolge sitzen in dem Land am Horn von Afrika mehrere tausend Menschen aus religiösen Gründen in Haft. Eritrea gilt als eine der härtesten Diktaturen der Welt.